Es gibt Sternzeichen-Frauen, bei denen geht es im Bett heißer her als bei anderen. Und besonders diese drei Sternzeichen-Frauen sollen offenbar unabhängig von ihrem Beziehungsstatus sehr oft Sex haben. Das ergab eine Studie der Zyklus-App Eve, die Daten von 500.000 Nutzerinnen ausgewertet hat. Denn die Nutzerinnen hatten nicht nur Geburtsdatum angegeben, sondern auch, ob und wann sie Geschlechtsverkehr hatten.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen haben demnach ein aktives Sexleben.

Wassermann

Wassermann-Frauen wissen, was sie wollen und lassen somit auch im Schlafzimmer nichts anbrennen. Das Sternzeichen ist laut der Studie ganz eindeutig auf Platz 1 und hatte im vergangenen Jahr am meisten Sex. Das ist aber kaum verwunderlich, denn das Tierkreiszeichen ist im Bett sehr experimentierfreudig. Die Punkte auf ihrer Sex Bucket List haben Wassermann-Frauen auf jeden Fall schon lange abgehakt.

Jungfrau

Ganz anders als der Name es vermuten würde, gehören auch Jungfrauen zu den Astrozeichen mit dem aktivsten Sexleben. Sie sind laut Studie auf Platz 2. Der Grund dafür könnte an der kommunikativen Art des Tierkreiszeichens liegen. Denn das Sternzeichen kann seine Wünsche und Bedürfnisse besonders gut kommunizieren. Das führt dazu, dass sie im Schlafzimmer immer das bekommt, was sie möchte und nicht genug davon bekommt.

Stier

Dicht gefolgt wird die Jungfrau vom Stier, der auf Platz 3 der Statistik landet. Aber wen wundert das schon? 😉 Stier-Frauen sind nämlich wahre Meisterinnen der Verführung. Mit romantischen und sinnlichen Liebesspielen rauben sie einfach jedem den Verstand. Sie holen sich, was sie wollen und wissen genau, was ihnen gefällt. Das wird vor allem im Schlafzimmer des Tierkreiszeichens bemerkbar.