Es ist die erste Runde der Qualifikationsgruppe in der österreichischen Bundesliga und Austria Wien empfängt Admira Wacker. Wir haben alle Infos zu einem Livestream und live TV-Übertragung des Spiels.

Für Austria Wien ist die Teilnahme an der Qualifikationsgruppe eine große Niederlage. Nun gilt es diese zu gewinnen und die Chance auf die Europa League am Leben zu erhalten. Ein erster Schritt wäre ein Sieg im Duell mit Admira Wacker, die gegen den Abstieg kämpfen.

Austria Wien – Admira Wacker im Livestream

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Fans: Kein öffentlich-rechtlicher oder gratis Sender haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Das bedeutet: Nur der Bezahlsender “Sky” wird die Partie in Wien zeigen. Für Kunden des Pay-TV-Kanals gibt es über die mobile App “SkyGo” einen Livestream für unterwegs.

Austria vs. Admira live im TV

Was für die Livestreams gilt, gilt natürlich auch für das Fernsehen. Auch hier hat Sky die Exklusivrechte an der Übertragung und wird auf “Sky Sport Austria” das Spiel übertragen. Spielbeginn in Wien ist um 20:30 Uhr.

Austria Wien vs. Admira Wacker im gratis Stream

Gibt es auch einen gratis Livestream der Partie zwischen Austria Wien und der Admira? Die Antwort: Ja. Websites wie “LiveTV” übertragen so ziemlich jedes Sportevent weltweit, auch das Spiel der österreichischen Bundesliga wird auf der Seite wohl gestreamt werden. Aber Achtung: Seiten wie “LiveTV” bewegen sich rechtlich gesehen bestenfalls im Graubereich und die Streams werden häufig von nicht jugendfreier Werbung unterbrochen.