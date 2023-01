Es war einer der legendärsten Momente TV-Momente. 2003 küsste Madonna bei den MTV Video Music Awards überraschend Britney Spears und Christina Aguilera live vor dem Publikum! Was heutzutage keine große Sache wäre, sorgte damals für mächtig Aufsehen. Nun verriet Jennifer Lopez allerdings, dass sie anstelle von Christina auf der Bühne hätte stehen sollen. Madonna hätte eigentlich die „Jenny From the Block“-Interpretin küssen sollen.

Die Idee für den Kuss kam Madonna, Britney und J.Lo offenbar bei einem Treffen in Kanada.

Jennifer Lopez enthüllt: Madonna hätte eigentlich sie bei den VMAs küssen sollen

Vor 20 Jahren sorgten Madonna, Christina Aguilera und Britney Spears für DEN Überraschungsmoment der Award-Geschichte. Zur kurzen Erinnerung an die jüngere Generation: Bei einem gemeinsamen Auftritt der drei Pop-Ikonen bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2003 küsste Madonna ihre beiden Kolleginnen leidenschaftlich auf den Mund und sorgte damit bei Zuschauern sowie anwesenden Kollegen im Publikum für offen stehende Münder und jede Menge Schlagzeilen. Doch wie jetzt bekannt wird, hätte die Pop-Queen eigentlich eine ganz andere Sängerin knutschen sollen: Jennifer Lopez.

Das behauptet J.Lo jetzt zumindest in einem neuen Interview mit E!News. So hatten sich die drei Frauen in Britneys Haus getroffen, um den Auftritt zu besprechen. „Ich drehte damals einen Film in Kanada. Wir hatten uns bereits zu dritt getroffen. Ich und Britney bei Madonna zu Hause. Dort haben wir drei beschlossen, es zu tun.“, verriet sie in dem Interview. Im Zuge dessen erklärt J.Lo auch, wie angetan sie von der Idee war: „Ich liebe Madonna. Ich bin ein großer Fan. Das war ich schon immer.“

J.Lo musste wegen Dreharbeiten ikonische Showeinlage absagen

Die Show war also schon beschlossene Sache! Woran scheiterte J.Los Teilnahme dann letztendlich? An Dreharbeiten! Die Sängerin musste die Nummer kurzfristig (und ihren gesamten Auftritt bei den VMAs) absagen: „Ich konnte nicht vom Set weg und vor Ort sein. Deshalb haben sie Christina dazu gebracht, mitzumachen!“

Christina nahm also J.Los Platz ein. Doch rückblickend ist die 42-Jährige gar nicht so happy darüber! Die kleine Zärtlichkeit zwischen Aguilera und der Pop-Diva wurde nämlich kaum gezeigt. 2018 sprach die „Dirrty“-Sängerin in einem Radiointerview über den legendären TV-Moment und verriet, dass sie sich während des ikonischen Kusses etwas außen vor fühlte. Denn nach Britneys Kuss, wurde nicht Christinas Kuss im TV gezeigt, sondern die Reaktion von Justin Timberlake. „Es war richtig seltsam“, sagte sie damals. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass J.Lo diese Schmach letztendlich erspart blieb!?