In Australien sorgt jetzt ein äußerst seltener Fall für Aufsehen. Eine Mutter findet Blut in der Windel ihrer neun Monaten alten Tochter. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um Periodenblut. Ja, ihr habt richtig gelesen!

Im Krankenhaus folgt kurz darauf die seltene Diagnose: Das Baby ist bereits in der Pubertät!

Australien: Baby kommt mit neun Monaten in die Pubertät

Die Brüste wachsen, der Körper verändert sich, die erste Periode kommt – am Anfang der Pubertät ist das ganz normal. Bei Mädchen setzt diese im Alter von durchschnittlich zehn Jahren ein. Bei manchen kann die Pubertät auch schon einige Jahre früher einsetzen. Doch in Australien sorgt jetzt ein besonders ungewöhnlicher Fall für viel Aufsehen. Die kleine Birdie ist gerade einmal neun Monate alt, als sie das erste Mal ihre Tage bekommt.

2020 entdeckt Mutter Sarah das erste Mal Blut in der Windel ihrer Tochter, wie „The Sun“ berichtet. „Birdie wachte eines Morgens auf und ihre Windel war voller Blut – und nicht nur ein bisschen. Es war eine starke Blutung. Ich machte mir Sorgen, dass sie eine Niereninfektion haben könnte.“, erklärt die Australierin.

Also bringt die besorgte Mutter ihr Baby ins Krankenhaus. Dort wird die Kleine gründlichst untersucht – Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen sowie Hormontests folgen. Dabei stellen die Ärzte fest: Birdies Knochen sind etwa um 18 Monate weiter entwickelt als die von anderen neun Monate alten Babys. Die Diagnose lautet „Vorzeitige Pubertät“!

Mutter muss Diagnose im Kindergarten erklären

Vorzeitige oder verfrühte Pubertät (Pubertas praecox) nennen Mediziner es, wenn Mädchen vor ihrem achten und Jungen vor ihrem neunten Geburtstag in die Pubertät kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die 38-jährige Mutter noch nie von einem solch extremen Fall gehört. Und so geht es nicht nur ihr: Auch Birdies Erzieher:innen im Kindergarten habe sie das seltene Phänomen erst einmal erklären müssen.

„Ich habe erklärt, dass sich niemand Sorgen machen muss, wenn sie Blut in ihrer Windel finden. Und dass wir ein ärztliches Attest haben“, so Sarah. Und der Mutter ist klar: Es wird wohl nicht das letzte Gespräch dieser Art sein. „Wenn sie in die Schule kommt, werde ich auch mit ihren Lehrern darüber sprechen müssen. Denn es ist wichtig, dass die Leute Bescheid wissen.“

„Ich möchte nur, dass sie eine normale Kindheit hat“

Seit ihrer ersten Blutung habe die heute fast dreijährige Birdie jedoch nur noch leichte Schmierblutungen gehabt – und das auch nicht jeden Monat, sondern nur sehr unregelmäßig. „Es hat sich ein wenig verlangsamt und es geht ihr wirklich gut.“, betont die Mutter.

Alle sechs Monate lässt Sarah nun das Knochenwachstum sowie den Hormonhaushalt ihrer Kleinen überprüfen. Die Dreifach-Mutter sagt aber auch: Sollte Birdies Entwicklung zu rasant voranschreiten, werde sie eine Hormonbehandlung in Betracht ziehen, um die Entwicklung zu verlangsamen. „Ich möchte nur, dass sie eine ganz normale Kindheit hat“, sagt Sarah.

Nicht der einzige Fall

So ungewöhnlich Birdies Geschichte auch klingt, es ist nicht der erste Fall dieser Art, der öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Auch bei Liza Louise wurde eine vorzeitige Pubertät diagnostiziert – und das im Alter von nur 18 Monaten, wie die heute 23-Jährige aus dem britischen Newcastle auf ihrem TikTok-Kanal berichtet. Auch sie hatte mit nur anderthalb Jahren bereits ihre Periode. Wieso es bei einigen Kindern zu einer verfrühten Pubertät kommt, ist häufig nicht bekannt.