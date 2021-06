Mit Cruella, dem Fashion-Film 2021, kommt auch eine eigene Kollektion. Seit 28. Mai ist der Film auf Disney+ verfügbar und schon legt Disney mit einer punkigen Kollektion nach.

Alle Fashionistas unter euch, die dem Merchwahn verfallen sind, werden sie lieben! Die Kollektion zum Film ist ab sofort im Onlineshop von Disney erhältlich.

Cruella als stylishste Filmfigur des Jahres

Wir kannten Cruella de Vil bisher nur als eine der bösartigsten Ladies, die uns Disney in unserer Kindheit vorgesetzt hat. Süßes Welpenfell für einen Mantel?! Da fragt man sich natürlich, wie die liebe Cruella zur ‘cruelsten’ Modedesignerin geworden ist. Genau darum geht es in dem Fashion-Film des Jahres, den Disney jetzt rausgebracht hat. Und schon rückt das mit dem Welpenfell in den Hintergrund. Der Film strotzt nämlich nur so von extravaganten Outfits und pompösem Make-up. Außerdem weiß der Streifen noch viel mehr zu bieten als das, denn er präsentiert uns in einer extravaganten und modischen Manier den weiblichen Joker. Kein Wunder, dass da die Inspiration für eine echte Kollektion nicht ausbleibt.

So punkig und exzentrisch wie Cruella

Die Kollektion spiegelt ganz das Motto wider: Es lebe der Punk! Schwarz gespickt mit den unterschiedlichsten Patches und rockigen Akzenten. Im US-Shop gibt es unter anderem Cruellas Lederjacke mit Schachmuster-Ärmeln, einen karierten Minirock mit Schlitz und das ikonenverdächtige rote Abendkleid zu haben, das auch im Film zu sehen ist. Das lässt alle Fashionista-Herzen höher schlagen! Wir haben natürlich gleich mal gecheckt, ob man die coolen Pieces auch nach Österreich und Deutschland bestellen kann. Wie es aussieht ja, nicht so erfreulich sind allerdings die relativ hohen Versandkosten für die filmreifen Kleidungsstücke. Aber vielleicht ist es das ein oder andere Teil für echte Fans dann doch wert. 😉