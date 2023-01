Schon seit etwa zwei Jahren machen Gerüchte auf TikTok die Runde, dass sich in dem Schwangerschaftstest von Clearblue die Pille danach befinden soll. TikTok sperrte den Hashtag #clearbluechallenge wegen potenziell gefährlichem Inhalt. Doch nun sind die Clips erneut im Umlauf.

Clearblue selbst warnt vor der Einname der Tablette.

TikTok: #ClearBlueChallenge macht wieder die Runde

Wieder einmal heizen TikTok-User:innen die Gerüchte an, dass man in dem Schwangerschaftstest der Marke Clearblue die „Pille danach“ finden soll. Schon seit zwei Jahren hält sich diese Behauptung hartnäckig. Und das, obwohl die Plattform inzwischen den ursprünglichen Hashtag #clearbluechallenge gesperrt hat. Mittlerweile haben User:innen allerdings neue Hashtags ins Leben gerufen, um die falschen Behauptungen weiterzuverbreiten.

In ihren Clips behaupten sie, dass man die Pille danach in den Schwangerschaftstests aus der Drogerie finden könne. Dafür müsse man nur das Gehäuse des Tests öffnen. Die Tablette, die man darin findet, könne man dann einfach statt des Notfall-Verhütungspräparates einnehmen. Diese Behauptungen sind allerdings nicht wahr. Bei der Pille in dem Gehäuse handelt es sich bloß um ein kleines Trockenmittelplättchen. Dieses dient dazu, die Tests während der Lagerung trocken zu halten und somit länger funktionstüchtig zu machen.

„Plättchen darf nicht verzehrt werden“

Darauf weist auch Clearblue auf seiner deutschsprachigen Website hin. „Alle unsere Tests enthalten ein kleines Trockenmittelplättchen zur Aufnahme von Feuchtigkeit. Dieses Plättchen darf nicht verzehrt werden. Bei versehentlichem Verschlucken holen Sie bitte ärztlichen Rat ein“, heißt es dort.

Das Plättchen ist laut Clearblue somit in dem Test enthalten, um die Feuchtigkeit zu absorbieren. Bei der Tablette handle es sich auf jeden Fall nicht um die Pille danach. Das betonte Clearblue schon im Jahr 2020 als die Videos rund um die Tablette das erste Mal die Runde machten.