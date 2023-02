Yeliz Koc sucht seit Ende 2022 in der Show „Make Love, Fake Love“ nach der großen Liebe. Dabei muss sie herausfinden, welcher der Kandidaten Single oder vergeben ist. Favorit Max hat eigentlich eine Freundin. Doch nun wurden er und Yeliz bei einem Date gesichtet.

Wurde damit der Ausgang der Show gespoilert?

„Make Love, Fake Love“: Yeliz Koc wurde mit Kandidat Max bei Date gesichtet

Bei „Make Love, Fake Love“ geht es rund. Eigentlich will Yeliz Koc derzeit auf RTL die große Liebe und einen Papa für ihre Tochter Snow finden. Doch unter den Teilnehmern der Show, befinden sich auch Männer, die eigentlich gar nicht Single sind. Yeliz muss also herausfinden, wer sie belügt und wer ehrlich ist. Neben Jannik hat nun vor allem Kandidat Max der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht ganz schön den Kopf verdreht. Dumm nur, dass der 29-Jährige eigentlich eine Freundin hat. Der Ausgang der Show ist zwar noch nicht bekannt – doch nun wurden Max und Yeliz zusammen gesichtet! Ein Fan hat die zwei wohl bei einem Date beobachtet und die Aufnahmen an das deutsche Magazin Promiflash geschickt. Hier könnt ihr euch das Foto ansehen.

Wurde hier tatsächlich schon der Ausgang der Show gespoilert und die zwei sind vielleicht sogar ein Paar? Oder war das Treffen rein freundschaftlicher Natur? Das Foto zeigt jedenfalls: Der 29-Jährige scheint sich gut mit seiner Begleitung zu verstehen, die Yeliz tatsächlich verdächtig ähnlich sieht. Dem aufmerksamen Fan nach haben die beiden viel gelacht. Später verließen sie dann gemeinsam die Bar. Generell haben die zwei bei dem Treffen sehr vertraut miteinander gewirkt. Wohl auch kein Wunder, immerhin kamen sich die beiden in der Show schon sehr, sehr nahe.

Favorit Max sorgt für Wirbel in der Villa

Zwischen Max und Yeliz scheint tatsächlich eine gewisse Connection zu herrschen. Schon kurz nach seinem Einzug in die Villa küsste er die Influencerin leidenschaftlich. Wenig später folgte ein erstes ultra romantisches Bad, in dem die zwei Zärtlichkeiten austauschten. Getoppt wurde die Liebelei dann noch von einem Übernachtungsdate. Dabei kamen sich Max und Yeliz ganz besonders nah. Es machte sogar den Anschein, als hätte der 29-Jährige die Influencerin vor laufender Kamera gefingert. Und auch in der aktuellen Folge der Kuppelshow gingen die beiden erneut auf Tuchfühlung und wirkten schon fast wie ein Pärchen.

Besonders bitter: Max Freundin Luisa muss all diese Szenen mit den anderen vergebenen Frauen mit ansehen. Obwohl das Paar ausgemacht habe, Max dürfe Yeliz küssen, scheint sich die Blondine inzwischen nicht mehr sicher zu sein, ob ihr Freund nicht vielleicht doch ein Auge auf Yeliz geworfen haben könnte. Hat sich Max vielleicht wirklich in die Influencerin verliebt? Oder gaukelt Max seine Zuneigung nur vor, um am Ende mit seiner Freundin Luisa die 50.000 Euro Preisgeld abzusahnen? Was für ein Liebeschaos. Die Auflösung gibt es dann erst im Finale, Anfang März. Bis dahin erscheinen die neuen Folgen von „Make Love, Fake Love“ jeden Donnerstag im Stream bei RTL+.