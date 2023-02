Die Jeansjacke kommt einfach nicht aus der Mode und ist ein absolutes It-Piece, das definitiv in jeden Kleiderschrank gehört. Auch diesen Frühling kommen die Denim-Jacken wieder im neuen Style daher. Von Oversized, über Denim mit Printmuster oder Jacken im Used Looks – erlaubt ist alles!

Wir zeigen euch drei Looks, wie ihr die Jeansjacke im Frühling am besten stylt.

Oversized Jeansjacke

Der Oversized-Look geht einfach immer – natürlich auch bei der Jeansjacke! Kombiniert mit schlichten schwarzen Jeans, basic White-T und Sneakern ist das der perfekte Look für einen gemütlichen Tag im Frühling!

Denim mit Print

Heuer besonders angesagt: Denim-Looks mit Print-Mustern. Der Style aus den 90ern feiert diesen Frühling sein Comeback – und bringt auch gleich noch den All-Over-Denim-Trend mit! Am besten kombinieren wir also Jeanshemd mit passender Jeanshose. Accessoires dazu werden dann eher schlicht gehalten, wie zum Beispiel schwarze Chelsea Boots, klassische Hoops, schwarze Sonnenbrille und cute Crossbody-Bag.

Cropped Jeansjacke

Cropped ist auch diesen Frühling wieder richtig in. Warum also nicht auch zur cropped Jeansjacke greifen! Diesen Look lieben wir ganz besonders: Klassisches Midi-Kleid mit einer Denim-Jacket im Used Look für einen echten Stilbruch miteinander kombinieren. Richtig edgy wird das Outfit mit Chunky Chelsea Boots, Sonnenbrille im Retro-Look und lässiger Bauchtasche, die ihr crossbody tragen könnt. Wir würden sagen: Der Frühling kann kommen!