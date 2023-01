Geld sparen steht wohl gerade auf der Wunschliste von vielen von uns. Denn Lebensmittel werden immer teurer und sich etwas zu gönnen immer mehr zur Herausforderung. Doch eine TikTokerin hat dafür einen recht ungewöhnlichen Tipp: Dates.

Denn sie erzählt: Dank ihrer Dates musste sie jahrelang keine Lebensmittel bezahlen.

Mit Dates Geld sparen?

Erste Dates können ganz schön unangenehm sein. Man muss sich durch die ewig lange Liste an Smalltalk-Themen durchkämpfen und entdeckt nur allzu oft, dass man eigentlich gar nichts gemeinsam hat. Doch es gibt auch eine gute Seite am Daten. Man lernt vielleicht ja die große Liebe kennen – und natürlich immer wieder auch neue Lokale. Und häufig wird man als Frau dann auch noch auf das Essen eingeladen.

Eine Win-win-Situation, dachte sich wohl auch die TikTokerin Vivian Tu. Doch sie wollte aus der Situation das Meiste holen. In einem Video erklärt sie nämlich: Sie hat von 2016 bis 2018 kein Geld für Lebensmittel ausgegeben, weil sie das Essen bei Dates spendiert bekommen hat. „Wahrscheinlich habe ich etwa 150 Dollar pro Woche gespart“, vermutet die Influencerin. Das Video veröffentlichte sie bereits 2021 – und ging damit wenig überraschend viral. In einem neuen Interview mit „Elite Daily“ erklärt sie jetzt endlich, was denn wirklich hinter ihrer Geldspar-Strategie steckte.

„Ich stellte fest, dass ich durch die Verabredungen etwa 50 bis 100 Dollar pro Woche sparte.“

Und Vivian stellt klar: es ging ihr nicht nur um das Essen. Doch: „Als ich beschloss, mit dem Daten anzufangen, geschah etwas Überraschendes: Der Betrag, den ich für Lebensmittel ausgab, ging zurück“, erinnert sie sich. „Damals dachte ich: ‚Wenn ich jetzt zweimal pro Woche zu Verabredungen ausgehe, müsste mein Budget dann nicht gestiegen sein?‘ Das war der Auslöser für dieses Video.“

Denn tatsächlich merkt die junge Frau eher durch Zufall, dass sie viel Geld beim Lebensmitteleinkauf einspart. Schließlich braucht sie deutlich weniger Essen zu Hause, wenn sie die Abende auswärts bei Dates verbringt. „Nachdem ich mich eine Zeit lang aktiv verabredet hatte, wusste ich, dass ich bei einem bestimmten Prozentsatz der Verabredungen nicht bezahlen würde“, schildert Vivian.

Zwar wurde die Rechnung manchmal auch geteilt, doch häufig wurde sie eingeladen. Sie ging durchschnittlich auf bis zu sechs Dates in der Woche – und konnte dabei einiges an Geld sparen. „Ich stellte fest, dass ich durch die Verabredungen etwa 50 bis 100 Dollar pro Woche sparte. Mit der Zeit summierte sich das zu Tausenden von Dollar, die ich vorher nicht hatte – freies Einkommen, das ich für andere Dinge ausgeben konnte, wie Sparen, Investieren und eine schwarze Prada-Tasche als Ersatz für meine zerfledderte Longchamp-Tasche“, so Vivian.

Kritik und Lob für Essens-Strategie bei Dates

Ist das also vielleicht eine Möglichkeit, Geld zu sparen? Naja, nicht willentlich. Denn in den Kommentaren des Videos bekommt Vivian auch jede Menge Kritik. Es sei moralisch verwerflich, gemein und einfach nur ein großes Ausnutzen, betonen manche. Und auch Vivian betont gegenüber „Elite Daily“: „Ich habe nicht angefangen, nur wegen des Essens auf Dates zu gehen. Meiner Meinung nach ist es keine gute Idee, sich absichtlich für eine kostenlose Mahlzeit zu verabreden. Ich bin sehr dafür, dass man sich verabredet, um Liebe zu finden.“

Doch gleichzeitig feiern viele die Spar-Möglichkeit und betonen, dass sie bewusst oder unbewusst auch schon einmal Dates in einer Zeit geplant haben, in denen sie selbst sich kein so großes Essen leisten konnten. Vivian ist also nicht die Einzige, die Dates als Möglichkeit für Essen sieht. Denn bereits Anfang 2022 verriet auch die Amerikanerin Mccall Brock auf TikTok, dass sie 16 Dates hintereinander ausmachte – nur für das Essen.