🔮 IT‘S TIME FOR A MIRACLE 🔮 🔥 09.06.2020 🔥 • Es ist soweit! Endlich haben wir ein Datum für Euch – und es ist gar nicht mehr lang hin. Wir eröffnen am 09.06.2020 um 19:00 Uhr für Euch! 🤩 Da die Nachfrage nach Reservierungen so enorm hoch ist, wir uns jedoch an die Corona-Maßnahmen halten und die Anzahl unserer Sitzplätze aktuell eingeschränkt ist, haben wir uns etwas für Euch überlegt! 🥰 • Wir verlosen exklusive 40 Plätze für unseren Eröffnungsabend am 09.06.2020 um 19:00 Uhr. 😎 Alles was Ihr dafür tun müsst: Markiert die Person/en, mit der/denen Ihr den ersten Abend im Miracle verbringen möchtet unter diesem Beitrag auf und abonniert @ginalisa2309 & unsere Seite. Bitte beachtet, dass nur Kommentare unter diesem Post berücksichtigt werden können. Ihr habt Zeit bis zum 01.06.20 um 20:00 Uhr. Die Gewinner werden durch Zufallsverfahren ausgelost und per DM informiert. 🤗 • Instagram und Facebook stehen in keinem Zusammenhang zu diesem Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. • Wir wünschen Euch viel Glück! 🍀🙏🏼 • Erlebt mit uns das neue Wunder und besucht uns ab dem 09.06.2020 im „Miracle by Gina-Lisa“. Wir freuen uns auf Euch! 🔮💜 • PS: Ab dem 10.06.20 kann bei uns normal reserviert werden, alle Infos zu Öffnungszeiten erfahrt Ihr in unserer Beschreibung – es gilt das bekannte Sprichwort: Wer zu erst kommt, malt zu erst. 🤩 • Vielen Dank an @aiveo_werbeagentur für die Erstellung des Flyers! 🙏🏼 • #werbung #miraclebyginalisa #miracle #wunder #erlebedeinwunder #cafe #bar #lounge #cocktails #drinks #shisha #staytuned #frankfurt #darmstadt #eswirdwild #fabianotto #fabianotto_lifestyle