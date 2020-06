Jetzt, wo der Sommer immer näher kommt und man eigentlich bereit für Urlaub wäre, stellt sich die große Frage: In welche Länder darf ich reisen? Wo gibt es Einreisebeschränkungen und muss ich mich in Quarantäne begeben?

Diese Lockerungen sind in den wichtigsten Urlaubsländern derzeit geplant und an folgende Regelungen muss man sich halten:

Italien

Bis vor Kurzem war es noch ungewiss, ob wir heuer Urlaub im Ausland und vor allem in Italien machen können. Unsere südlichen Nachbarn waren besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Nun öffnet das Land aber seine Grenzen für EU-Bürger sowie Besucher aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Zu 100 Prozent ist unser Italienurlaub heuer aber noch nicht gesichert. Denn noch gelten etwa seitens Österreich für Reisende strenge Rückkehr-Auflagen. Nach dem Urlaub in Italien müssen Rückkehrer in Österreich weiterhin in eine zweiwöchige Heimquarantäne.

Die österreichische Regierung verkündete am 3. Juni, dass mit 4. Juni die Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern mit Ausnahme Italiens aufgehoben werden. Im Vorfeld hatte man vor allem in Südtirol gehofft, dass Österreich auch die Grenzen zu Italien öffnet. Diese Hoffnung wurde vorerst nicht erfüllt.

Bisher mussten Leute, die nach Italien reisten, eine 14-tägige Quarantäne antreten. Diese Regelung fällt nun bei unserem südlichen Nachbarn weg, gilt allerdings, wenn man bei der Einreise positiv auf Covid-19 getestet wird. Auch die Italiener selbst können sich seit 4. Juni wieder unbeschränkt im Rahmen der eigenen nationalen Grenzen bewegen. Bisher war das Reisen nur in der eigenen Heimatregion erlaubt.

Seit 18. Mai sind Museen in Italien wieder geöffnet, außerdem hoben gewisse Regionen bereits ihr Strandverbot aus. Seit 1. Juni sind auch Bars und Restaurants wieder geöffnet. Hotels und Campingplätze dürfen seit 3. Juni wieder öffnen.

Deutschland

Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind in Deutschland bereits wieder erlaubt. Natürlich gelten aber auch dortzulande strenge Hygienemaßnahmen. Außerdem gibt es landesweit noch bis zum 29. Juni Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 Metern. Die Grenzen für Touristen werden voraussichtlich ab dem 15. Juni wieder geöffnet. Seit Mai sind außerdem Hotels und Pensionen wieder offen. Allerdings ist die Situation in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Denn jedes Bundesland kann eigene Maßnahmen bestimmen.

Ob man sich nach der Einreise nach Deutschland in Quarantäne begeben muss, ist derzeit noch nicht klar. Das ist stark von Zahl der Neuinfektionen im Land abhängig.

Museen, Strände oder Parks sind in Deutschland größtenteils wieder offen. Theater, Discos oder Kinos, sowie Freizeitparks oder auch Bäder sind vielerorts noch zu. Allerdings könnten diese ebenfalls ab Mitte Juni wieder aufmachen. Urlaub in Deutschland ist also möglich.

Kroatien

Bereits vor wenigen Wochen kündigte Kroatien an, das Land sei für Urlauber im Sommer bereit. Es gibt zudem auch bereits Verhandlungen mit Österreich, Slowenien und Deutschland bezüglich der Öffnung der Grenzen, um einen Reisekorridor zu ermöglichen. Derzeit muss man allerdings noch 14 Tage in Quarantäne, wenn man aus Deutschland oder Österreich einreist. Allerdings gilt diese Regelung nicht, wenn man als Urlauber eine Hotelbuchung vorweisen kann. Und diese sind bereits seit 11. Mai wieder offen. Und auch Cafés und Restaurants empfangen wieder Gäste. Zudem besteht im Land keine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz sollte lediglich auf Empfehlung getragen werden. Die Grenzen sollen ab 15. Juni wieder öffnen, um auch im Nachbarland Urlaub machen zu können.

Spanien

Wie in Italien werden auch die Ausgangsbeschränkungen in Spanien langsam gelockert. Zudem sind Hotels seit 11. Mai wieder geöffnet. Allerdings gilt das nicht für Gemeinschaftsbereiche, wie etwa Restaurants im Hotel. Im Außenbereich darf allerdings für eine begrenzte Anzahl an Gästen geöffnet sein. Die Strände sollen Ende Juni geöffnet werden. Allerdings sind die Grenzen für Urlauber derzeit noch geschlossen. Laut Fluglinien starteten jedoch erste Verbindungen nach Spanien, wie etwa ein Lufthansa-Flug nach Mallorca, bereits Anfang Juni. Die Öffnung der Partymeilen auf der Insel will man vorerst allerdings in die Länge ziehen.

Erst ab dem 1. Juli will man in Spanien wieder Touristen ins Land lassen. Denn das Land war in Europa neben Italien am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Dann will man auch die Quarantänepflicht für Besucher abschaffen. Diese ist derzeit weiterhin aufrecht und man darf nur aus bestimmten Gründen einreisen.

Schweiz

Bereits seit 11. Mai haben in der Schweiz Geschäfte, Restaurants und auch Museen wieder geöffnet. Allerdings unter bestimmten Auflagen. So dürfen in Lokalen etwa nur vier Personen an einem Tisch sitzen. Zudem gilt es Abstandsregelungen einzuhalten. Schutzmaskenpflicht gibt es keine. Allerdings gibt es auch in der Schweiz laufend Lockerungen der Maßnahmen.

So gut wie alle touristischen Sehenswürdigkeiten im Land haben wieder geöffnet und sind bereit für Besucher. Und auch Hotels und Pensionen sind für Urlauber bereit. Ab 6. Juni dürfen auch Campingplätze wieder Gäste empfangen.

Mit der geplanten Öffnung der Grenzen am 15. Juni könne man dann wieder aus Deutschland einreisen. Und auch für österreichische Urlaub stehen die Grenzen dann wieder offen.

Griechenland

Ab Juni werde man in Griechenland Hotels wieder stufenweise öffnen. Seit 18. Mai sind außerdem Reisen für Bewohner der Festland-Regionen zu den Inseln erlaubt. Ab 15. Juni soll außerdem die internationale Tourismussaison wieder beginnen. Allerdings ist die Öffnung der Grenzen auf 29 Herkunftssaaten beschränkt. Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen dazu. Dies gilt aber nicht für Frankreich, Italien, Russland, Großbritannien oder die USA.

Der Auslandstourismus soll ab 1. Juli wieder komplett laufen. Dann will man die Liste erweitern und auch alle Flughäfen im Land dürfen dann wieder direkt aus dem Ausland angeflogen werden. Bis dahin sind internationale Flüge nur nach Athen möglich. In Griechenland gilt derzeit Maskenpflicht im öffentlichen Raum und Verkehrsmitteln. Bis zum 15. Juni müssen außerdem alle Einreisenden zumindest am Flughafen getestet werden und eine Nacht in einem der Person zugewiesenen Hotel verbringen. Anschließend muss man bei negativem Test für 7 Tage in Quarantäne, bei positivem Test für 14 Tage. Diese Regel gilt ab dem 15. Juni allerdings nur noch für Touristen, die von einem Flughafen anreisen, auf dem hohes Ansteckungsrisiko besteht.

Restaurants sind seit 25. Mai wieder offen, einige Hotels sind seit 1. Juni wieder für Gäste bereit. Und auch öffentliche Strände oder Museen empfangen seit Mitte Mai wieder Besucher.

Frankreich

Seit 11. Mai ist Frankreich in drei unterschiedliche Bereiche (grün, gelb, rot) eingeteilt, die verschiedenen Maßnahmen unterliegen. In grünen Bereich wird Tourismus bald wieder möglich sein. Und das sind vor allem die Mittelmeer- und Atlantikstrände. In den roten Zonen, wie etwa Paris, werde es noch länger keine Öffnungen für Touristen geben. Und auch auf der Insel Korsika werde man vorerst keine Touristen empfangen.

Seit 2. Juni sind die Regeln in Frankreich jedenfalls etwas gelockert. Bars, Restaurants und Museen dürfen wieder Gäste empfangen (mit Ausnahmen in Hauptstadtregionen). Der Louvre hat allerdings noch bis 6. Juli zu. Im Großraum Paris darf man Gäste in Gastrobetrieben für die nächsten drei Wochen allerdings nur im Freien bedienen. Zudem gilt Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr.

Hinsichtlich Hotels oder Campingplätzen heißt es derzeit, dass diese wieder Touristen empfangen dürfen – natürlich unter Einhaltung des Mindestabstands und strengen Hygienemaßnahmen. Die Grenze sollen jedenfalls ab 15. Juni wieder öffnen. Allerdings mache man dieses Datum stark von der Zahl der Infektionen abhängig, so die Regierung. Eine Quarantäne für ausländische Besucher sei derzeit nicht vorgesehen. Diese gilt derzeit nur für britische Staatsbürger, allerdings auf freiwilliger Basis.

USA

Auf den USA Urlaub müssen wir vorerst wohl länger verzichten. Denn seit 11. März gilt dort ein Einreiseverbot für alle Europäer aus dem Schengenraum. Derzeit ist unklar, ab wann diese Regelung gelockert werden soll. Hinweise, dass diese Reisebeschränkung bald aufgehoben wird, gibt es nämlich nicht. Die Grenzen zu den USA sind derzeit also nicht offen und niemand, der sich in den vergangenen 14 Tagen in einem der insgesamt 25 Schengemitgliedsstaaten aufgehalten hat (dazu zählen auch Österreich, Deutschland und die Schweiz), darf in die USA einreisen.

Wer Amerikaner ist und aus dem Schengenraum in die Vereinigten Staaten zurückbegibt, der muss übrigens für zwei Wochen in Quarantäne. Hotels und Restaurants haben je nach Bundesstaat teilweise offen. Allerdings sind die Regelungen landesweit ziemlich unterschiedliche. Einheitliche Vorgaben gibt es nicht.

Thailand

Auch Thailand ist jedes Jahr ein beliebtes Urlaubsziel. Doch auch dort sieht es derzeit nicht so aus, als könnten Österreicher, Deutsche oder Schweizer dort Urlaub machen. Denn bis Ende Juni sind internationale Flüge nach Thailand ausgesetzt. Theoretisch ist es ab Juli möglich, nach Thailand zu fliegen, allerdings unter gewissen Voraussetzungen und mit Einschränkungen.

So will man das beliebte Reiseziel etwa nur für bestimmte Herkunftsländer öffnen. Außerdem werden laut der thailändischen Regierung nur bestimmte Regionen für den Tourismus zugänglich sein. Zu den Ländern, deren Bürgern die Einreise nach Thailand erlaubt werden soll, zählen derzeit offenbar die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Italien. Ob man ärztliche Befunde mitbringen muss oder sich vor Ort in Quarantäne begeben muss, ist derzeit nicht klar. Vermutlich müssen Touristen aber Reiserouten geben und den thailändischen Behörden Informationen zu ihrer Krankenversicherung bereitstellen.