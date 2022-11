Die Mondphasen kommen und gehen – genauso wie unsere Stimmungen. Aktuell fühlen sich viele Sternzeichen vom abnehmenden Mond beeinflusst. Die einen sind motiviert und verspüren den Drang, anzupacken und bei anderen ist genau das Gegenteil der Fall.

Auf wen sich die aktuelle Mondphase negativ auswirkt, lest ihr hier.

Fische

Die Sicht des Fisches ist aktuell glasklar und messerscharf. Doch das muss nicht immer etwas Gutes bedeuten. In diesem Fall kann es sogar schlechte Auswirkungen haben. Denn das Sternzeichen befindet sich in einer Phase, in der es ohne Filter durchs Leben geht und ganz genau sieht, wie Menschen wirklich ticken und was hinter gewissen Absichten steckt. Und weil es innerlich bereits brodelt, kann sich das Tierkreiszeichen auch nicht mehr zurückhalten und sagt seinem Gegenüber ganz genau, was es sich denkt. Bitte aufpassen: Diese plötzliche Direktheit könnte ein bitteres Nachspiel haben.

Waage

In der Phase des abnehmenden November-Mondes zeigt die Waage ihre Bad-Bitch-Vibes. Doch während sie sich dadurch eigentlich stark und unantastbar fühlen sollte, geht es ihr damit alles andere als gut. Stattdessen ist das Sternzeichen dauerhaft schlecht gelaunt und scheut sich auch nicht davor, ihre miese Stimmung an anderen auszulassen. Das führt dann natürlich zu Konflikten, die sich mitunter nicht mehr ganz so schnell bereinigen lassen. Auch wenn das Tierkreiszeichen es nicht böse meint, entsteht der Eindruck, dass es auf Konfrontation aus ist.

Skorpion

Der Skorpion fühlt sich gerade äußerst antriebslos und müde. Alles erscheint momentan mühsamer als sonst und abends möchte er sich am liebsten einfach nur ins Bett gehen und mit niemandem mehr ein Wort wechseln. Umso ungehaltener und missmutiger ist das Wasserzeichen dann auch, wenn es doch mal unterwegs sein muss. Das spürt auch sein Umfeld! Nicht immer reagieren die Personen im Leben des Skorpions hier mit vollstem Verständnis. Einige missverstehen sein Benehmen auch und interpretieren die Situation möglicherweise so, dass das Sternzeichen ziemlich unhöflich und arrogant ist. Wenn sie nur wüssten, dass eigentlich der Mond an allem Schuld ist …