Jennifer Lopez und Ben Affleck gelten nicht zum ersten Mal als DAS Traumpaar schlechthin. Auch von 2002 bis 2004 waren die beiden liiert. Es folgte eine schmerzhafte Trennung, über die J.Lo nun ganz offen in einem Interview spricht. Sie hatte das Gefühl, sie würde sterben, so groß war der Schmerz, berichtet die Sängerin.

Die intimen Einblicke in ihre Vergangenheit kommen gemeinsam mit der Ankündigung eines neuen Albums von J.Lo.

Jennifer Lopez spricht offen über erste Trennung von Ben Affleck

Zuerst die guten Nachrichten: J.Lo veröffentlicht ein neues Album! 20 Jahre nach der Veröffentlichung von „This Is Me … Then“ hat Jennifer Lopez jetzt ein Nachfolgealbum angekündigt. Dieses soll 2023 erscheinen und trägt den Namen „This Is Me … Now“. Anlässlich der freudigen News sprach die 53-Jährige mit Zane Lowe und Apple Music über ihre teils schmerzliche Vergangenheit. Denn auch wenn es karrieretechnisch steil bergauf ging, litt Lopez damals unter heftigem Liebeskummer.

2004 löste sie die Verlobung mit ihrer großen Liebe Ben Affleck – eine Sache, die sie ganz schön mitgenommen hat, wie sie jetzt berichtet. „Als wir die Hochzeit vor 20 Jahren absagten, war das der größte Liebeskummer meines Lebens. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich sterben würde“, gestand J.Lo im Apple Music-Interview. Damals konnte sie einige Songs ihres damaligen Albums (wie „Dear Ben“) nicht mehr auf der Bühne performen, weil es einfach zu sehr schmerzte, berichtet Lopez.

Ganze 18 Jahre lang litt sie unter dem Liebes-Aus. Ständig hatte sie das Gefühl, einfach nichts richtig machen zu können. „Es war ein Teil von mir, den ich zu dieser Zeit verdrängen musste, um weiterzumachen und zu überleben. Das war eine Überlebenstaktik“, gesteht Jennifer. Nun sei sie umso glücklicher, dass Ben und sie mit ihrer Hochzeit im Juli 2022 dann doch noch ihr ganz persönliches Happy End gefunden haben.

„Dear Ben pt. II“

Das neue Album von J.Lo kommt ganze neun Jahre nach dem Erscheinen ihrer letzten Platte. Denn „A.K.A.“ kam 2014 auf den Musikmarkt. Die Freude der Fans ist daher gerade enorm! Neben dem Titel ist auch das Album-Cover eine Hommage an jenes von vor 20 Jahren. Und auch eine Liebeserklärung an Ehemann Affleck befindet sich auf der Tracklist. Der Song trägt den Titel „Dear Ben pt. II“ in Anlehnung an „Dear Ben“.

Wie Jennifer Lopez weiter erzählt, habe sie die romantische Wiedervereinigung dazu animiert, ein ganzes Album zu schreiben. „Ich habe mich so inspiriert gefühlt und war überwältigt von Emotionen, dass die Musik einfach aus mir herausgeströmt ist“, so Lopez. „Wahre Liebe existiert und manche Dinge halten wirklich für immer“, schwärmt die 53-Jährige.

Das bringe jedoch auch einiges an Verletzlichkeit mit, wie die Sängerin sich eingestehen musste. „Teile davon machen mir etwas Angst, Ben auch! Er sagte: ‚Willst du das wirklich alles sagen?‘ [Anm. d. Red. mit dem neuen Album] und ich erwiderte daraufhin: ‚Ich wüsste nicht, wie ich es sonst machen sollte, Baby“, so J.Lo. Dann verrät sie Moderator Zane auch noch ein ultra cutes Detail über den zweiten Verlobungsring, den Ben ihr an den Finger steckte. Auf der Innenseite des Schmuckstückes ließ Affleck die Worte „Not. Going. Anywhere“ gravieren. Ein Beweis, dass er die Liebe seines Lebens wohl nie wieder verlassen werde.