Viel Wasser trinken ist schon lange kein Wundermittel mehr für schöne Haut. Wir müssen sie hegen und pflegen, denn wir haben nur die eine! Anlässlich des Tages der Naturkosmetik am 23. November zeigen wir dir, wie du natürlich schön sein kannst und deine Haut mit Wundermitteln mit Power-Wirkstoffen aus der Natur verwöhnst.

Pore öffne dich

Für eine richtig schöne Gesichtsreinigung ist es wichtig, dass du deine Poren öffnest und deine Haut mit Feuchtigkeit versorgst. Und wie geht das besser als mit einem klassischen Old-School-Dampfbad? Keine Sorge, du musst dafür nicht in einen Wellnesstempel oder lange in der Trickkiste kramen, alles was du dazu brauchst ist ein großer Topf mit Wasser und ein Geschirr- oder Handtuch. Bring das Wasser zum Kochen und streu eine Prise Salz sowie eine Handvoll frischen Rosmarin ein. Beuge dich anschließend über den Topf, wirf das Tuch über den Kopf und saug den Dampf mit jeder Pore deines Gesichts auf. Herrlich! Du möchtest wissen, warum gerade Salz und Rosmarin? Beides wirkt klärend und hilft dabei, überschüssige Talg- und Ölreste aus den Poren zu „saugen“. Der warme, aromatische Dampf ist außerdem ganz toll für deine Atemwege, die gerade in der Winter- und Erkältungszeit etwas verwöhnt werden möchten.

Natur Pur am Tag der Naturkosmetik

Nicht nur der Umwelt, sondern vor allem unserer Haut zuliebe, versorgen wir sie nur mehr mit natürlicher Kosmetik. Mit dem Tag der Naturkosmetik am 23. November hat lavera einen Feiertag ins Leben gerufen, der natürlich, biologisch abbaubare und ökologische Kosmetik feiert und auf ein Thema aufmerksam macht, das längst keine Neuheit mehr ist. Mit der Verwendung von Naturkosmetik reduzierst du deinen ökologischen Fußabdruck und pflegst deine Haut mit Produkten, die natürlichen Ursprungs sind. So kannst du dir wir wirklich sicher sein, dass kein Mikroplastik oder sonstige chemische Stoffe in das Grundwasser und folglich die Ozeane gelangen. Die Produkte erkennst du vor allem an den NATRUE und COSMOS Ecocert Siegeln. Paraffine, Silikone, synthetische Stoffe und Mikroplastik haben da drin nichts zu suchen! Aber keine Angst, Naturkosmetik kann heutzutage easy mit konventioneller Kosmetik mithalten, denn Q10, Kollagen und Hyaluronsäure lassen sich auch natürlich gewinnen und sind in vielen Anti-Aging-Produkten zu finden.

Bild: Lavera / Tag der Naturkosmetik

Scrub it, peel it, clean it

Make Up, äußere Einflüsse und Schweiß verstopfen unsere Poren und resultieren nicht selten in Mitesser und Pickel. Nach unserer angenehmen Dampfreinigung, wollen wir überschüssige Hautschüppchen entfernen und Poren reinigen. Das geht am besten mit einem selbstgemachten natürlichen Peeling. Wie? Mit (braunem) Zucker und (herrlich duftenden ätherischen) Ölen. Für das gewisse Etwas verwenden wir außerdem noch eine Avocado, sie enthält viel Vitamin E, Magnesium und Biotin, der hohe Fettanteil wirkt feuchtigkeitsspendend. Wenn du keine Avocado zuhause hast, tut es auch etwas Olivenöl oder ein duftendes ätherisches Öl. Der Zucker ist die perfekte nachhaltige Alternative zu Mikroplastik, denn er sorgt für die Abreibung der Hautschüppchen und hilft dabei, die Feuchtigkeit von Avocado und Öl zu speichern. So wird deine Haut streichelzart wie ein Babypopo!

Sichtkontakt

Die Augenpartie ist eine der empfindlichsten Stellen in unserem Gesicht, weshalb sie auch entsprechend gepflegt gehört. Egal ob wir Nächte durchtanzen, viel Stress in der Arbeit haben oder uns ganz einfach die Zeitumstellung und die frühe Dunkelheit zu schaffen machen, wir alle kennen und hassen sie: Augenringe und geschwollene Tränensäcke. Selbstverständlich hat auch hier die Natur einiges zu bieten, Aloe Vera zum Beispiel versorgt unsere Haut mit viel Feuchtigkeit und wertvollen Vitaminen. Nicht nur für Fans der Teatime haben wir einen weiteren Tipp: Zwei Bio-Schwarzteebeutel für etwa 10 Minuten in den Kühlschrank legen, anschließend mit Wasser beträufeln und auf die geschwollenen Augenpartien legen, während du einen kurzen Powernap auf der Couch absolvierst.

Sauer macht lustig (und schön)

Du willst einen extra Frischekick und mehr Rosigkeit für deinen Teint? Wenn dein Gesicht gedampft und gepeelt ist, brauchst du natürlich noch eine pflegende Schutzschicht, um die guten Wirkstoffe zu speichern und die Haut zu schützen. Das geht ganz einfach mit einem natürlichen Hausmittel, dass du ganz bestimmt zuhause hast: Einer Zitrone. Wenn du sie bis zum letzten Tropfen in deinen Ingwertee oder dein SoZi gepresst hast, verwende die Innenseite der Schale, um deine Haut damit einzureiben. Wasch überschüssige Zitronenreste und den sauren Saft mit kaltem Wasser ab und bewundere anschließend deinen frischen geklärten Teint. Denn die Zitrone strotzt nur so vor Vitamin C und wirkt ebenfalls desinfizierend.

Das aller Wichtigste an deiner Pflege ist jedoch Lachen: Denn mit jedem Mal lachen stößt du Endorphine aus, die das Stresshormon Kortisol verringern, was wiederum zur Pickelbildung und unreiner Haut führen kann. Außerdem finden wir ja sowieso – es gehört viel mehr gelacht!