Du neigst immer wieder zu frizzy Hair? Say no more! Wir haben für dich die einfachsten Tipps und Tricks zusammengefasst, wie du im Nu Frizz loswerden kannst.

Mehr dazu liest du hier.

Seidenkissen statt Baumwolle

Im Unterschied zur Baumwolle nimmt die Seide Feuchtigkeit auf und gibt sie gleich weiter ab. Dadurch schlafen wir auf einem Kopfkissen, das unsere Haare nicht austrocknet, sondern ihnen direkt wieder die benötigte Feuchtigkeit zurückgibt. Mädels mit Locken oder langen Haaren aufgepasst: Egal, wie intensiv du dich im Schlaf bewegst, am nächsten Tag sind die Haare dank dem Seidenbezug weder verknotet, noch total verstrubbelt. Umso einfacher dann natürlich das Styling am Morgen: Mit der Hydro Fusion rotierenden Warmluftbürste von BaByliss hast du ein schönes, geschmeidiges Finish. 78% der BaByliss-Testerinnen finden, dass ihr Haar nach der Verwendung optisch weniger Frizz hat.

Bild: BaByliss

Haare föhnen

Ab und zu kann es schon ganz praktisch sein, mit nassen Haaren ins Bett zu gehen. Am nächsten Morgen kommt jedoch das böse Erwachen: Die Mähne steht in alle Richtungen, ist frizzy und wir brauchen Ewigkeiten im Bad, um das wieder hinzukriegen… Du solltest deine Haare also unbedingt föhnen, da so die Schuppenschicht des Haares geschlossen wird und das Haar nicht mit der Luftfeuchtigkeit reagieren kann. Das gelingt am besten mit dem Hydro Fusion Haartrockner von BaByliss. Die Advanced Plasma-Technologie des Hydro Fusion Haartrockners basiert auf einem feuchtigkeitsausgleichenden dualen Ionensystem, um das Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen und Frizz beim Trocknen zu kontrollieren.

Für geschmeidig schönes Haar ohne Frizz: Die Hydro-Fusion-Geräte von BaByliss.

Bild: BaByliss

Sanftes Styling

Grobzinkige Kämme oder Entwirr-Bürsten sind wahre Wunderwaffen im Kampf gegen Frizz. Auch die Wahl des Haargummis spielt eine wichtige Rolle: Mit Metallverschluss können die Haare nämlich zusätzlich brechen und für Frizz sorgen. Besser: Haargummis, die aus Textil bestehen oder mit Stoff ummantelt sind. Somit sind Scrunchies und Co. die wahren Lieblinge unserer Haare. Doch nicht nur das, auch bei der Wahl des Glätteisens müssen wir achtsam sein: Das Hydro-Fusion Glätteisen von BaByliss ist sanft zu deinem Haar, versorgt dieses mit Feuchtigkeit und ist Dank Advanced Plasma-Technologie super wirksam gegen Frizz. Lieben wir! 💗