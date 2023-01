Und wieder kursiert ein kurioser Trend auf der Plattform TikTok. Nach „Mouthtaping“ und der „Blackout-Challenge“ machen immer mehr Influencer:innen ihre Beine Richtung Sonne breit. Das „Damm-Sonnen“ soll wundersame gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Aber der Trend birgt Risiken.

Das Sonnen zwischen Anus und Genitalien lässt Influencer:innen aller Welt die schrägsten Posen einnehmen.

Damm-Sonnen als neuer TikTok Trend

Die TikTok-Community hat einen neu aufgewärmten Wellness-Hype. Der Trend nennt sich „Damm-Sonnen“ im englischen „Perineum-Sunning“. Darunter versteht man den Bereich zwischen Vulva und After oder Hodensack und After. Die Happy Child Pose unten rum nackt in der Sonne einzunehmen soll nicht nur super entspannend sein, – mit der Methode soll man auch besonders viel Vitamin D tanken. Für viele Anwender steht auch eine alte taoistische Praxis dahinter. Sie behaupten, dass das Perineum ein Tor ist, in dem die Energie in den Körper ein- und austritt. Das Damm-Sonnen soll daher neben der Gesundheit auch die Langlebigkeit erhöhen und die Libido fördern.

Garantieren können wir euch letzteres nicht, aber immerhin wissen wir nachweislich, dass wir durch Sonnenstrahlen Vitamin D aufnehmen, welches unser Glückshormon Serotonin steigert. Klingt im ersten Moment harmlos – doch genau hier birgt der Trend eine Gefahr. Eben weil dieser sehr empfindsame Bereich vermutlich noch nie der Sonne ausgesetzt wurde, ist das Risiko eines Sonnenbrandes erhöht. Diesen unangenehmen Schmerz musste auch der Schauspieler Josh Brolin am eigenen Leib erfahren.

Via Instagram teilte er seine Erfahrung mit dem Perineum-Sonnen: „Ich habe das Damm-Sonnen ausprobiert, von dem ich immer wieder höre, und mein Vorschlag ist, macht es NICHT so lange wie ich. Mein Anus ist total verbrannt. Ich wollte den Tag mit meiner Familie beim Shoppen verbringen, aber stattdessen verwende ich jetzt Zuckerguss und Aloe- und Brandsalben, weil der Schmerz so stark ist.“ Besonders amüsant finden wir seine gesetzten Hashtags wie #blackholefriday oder #blackholesun.

Das Krebsrisiko ist an diesen empfindsamen Stellen erhöht

Neben schmerzhaften Sonnenbrand und Hexenschuss durch die unüblichen Verrenkungen warnen Expert:innen insbesondere vor erhöhtem Krebsrisiko. Diese steigt bei besonders empfindlichen Hautstellen wie dem Anus, der Vulva und dem Penis. Setzt man diese Bereiche der Sonne aus, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Verbrennungen entstehen. Zudem gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass wir Vitamin D über den Damm besonders gut aufnehmen.

Darüber hinaus kann eine längere UV-Bestrahlung die Funktion des Immunsystems reduzieren. Im Bereich des Anus könnte das auch ein erhöhtes Risiko einer Infektion des Genitalherpes Herpes-Simplex-Virus erhöhen. Na dann doch lieber Höschen anlassen und schmieren.