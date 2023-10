Victoria Beckham und ihr Gatte David sind dank ihrer Netflix-Dokumention derzeit in aller Munde. Jetzt schwankt der Hype auch auf die Beautywelt über. So ist der „Posh Spice Bob“ nun plötzlich DER Frisurentrend des Herbstes. Und wir lieben den ikonischen und classy Spice-Girls-Look schon jetzt.

Worauf ihr beim Schnitt und Styling achten solltet, erfahrt ihr hier.

Der Posh Spice Bob ist DIE Frisur des Herbstes

Wir wissen nicht wie es euch geht, aber wir sind seit Veröffentlichungen der Netflix-Dokumentation „Beckham“ wieder im absoluten Spice-Girls-Fieber. Zwar dreht sich in der Doku eigentlich alles um die Fußball-Karriere von David Beckham, doch auch Victoria spielt hier natürlich eine bedeutende Rolle und ist immer mal wieder in den Folgen zu sehen. Und wer die Serie schon gesehen hat, weiß: Auch Beauty und Fashion-Girlies kommen hier auf ihre Kosten. Denn der Streaminghit hält so einige Styling-Highlights des Ex-Spice-Girls-Members bereit. Darunter ihre wohl ikonischste Frisur – der Bob! Und diesen Look nehmen wir jetzt gleich mal als Vorbild für unseren nächsten Friseurbesuch.

Aber Achtung: die Rede ist hier nicht etwa von Victorias blonden Bob Anfang der 2000er. Ein asymmetrischer Bob à la Rihanna in „Umbrella“ erlebt bestimmt auch bald sein Revival, doch diesen Herbst dreht sich nun alles um DEN Posh-Spice-Look schlechthin. Der glatte Longbob aus den 90ern!

Die Frisur passt einfach perfekt in den Herbst, schließlich lieben wir Veränderungen zu dieser Saison einfach, oder? Und wir feiern den zeitlosen Hairstyle schon jetzt, da der Schnitt unkompliziert, easy zu stylen und einfach mega classy ist. Da hat Hailey Biebers Box Bob nun wohl ordentlich Konkurrenz bekommen!

Das zeichnet den Posh Bob aus

Bevor ihr direkt zum Friseursalon eures Vertrauens sprintet, solltet ihr einige Dinge wissen. Also was genau macht den ikonischen Hairstyle aus? Zum einen die Länge: Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um einen klassischen Lob (Long Bob). Die Haare sind in der Regel also mindestens kinnlang. Außerdem zeichnet sich die 90er-Frisur durch einen präzisen Schnitt aus. Dieser sollte von vorne bis hinten gerade verlaufen. Und auch die Enden werden gleichmäßig und ohne Stufen geschnitten, was dem Haar einen scharfen, gepflegten Look verleiht. Clean-Girl-Vibes-Alert!

So stylt ihr die Frisur

Victorias Look aus den 90er zeichnet sich durch das ultra sleeke Finish aus. Das beste: ist der Bob erstmal geschnitten, habt ihr den größten Aufwand bereits hinter euch. Denn der Hairstyle ist wirklich easy zu stylen. Verteilt zuallererst eine Leave-In-Pflege und Hitzeschutz im feuchten Haar. Dann habt ihr im Grunde zwei Möglichkeiten: Entweder ihr föhnt eure Haare mit einer großen Rundbürste (nach innen) oder aber ihr setzt auf ein Glätteisen. Achtet hier unbedingt auch darauf, dass die einzelnen Strähnen nicht zu lange der Hitze des Eisens bzw. des Föhns ausgesetzt sind. Ein Stylingserum oder Haaröl auf das trockene Haar verpasst euren Strähnen zum Abschluss noch eine Extraportion Glow. That’s it!

Übrigens, falls ihr noch kein Halloween-Kostüm habt: wie wärs denn mit Posh Spice? 🙂