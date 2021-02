Wie cool! Die ersten Bilder zum neuen Disney-Film “Cruella” wurden veröffentlicht. Darin spielt Emma Stone die Hauptrolle und sie sieht einfach mega aus. Die Handlung des Films zeigt, wie Cruella De Vil langsam zu der gruseligen Pelzliebhaberin wird, wie wir sie kennen.

Noch im Mai 2021 soll der Film “Cruella” in den Kinos erscheinen.

Emma Stone als Cruella De Vil

Noch in diesem Jahr kommt ein neuer Disney-Film heraus! In “Cruella” wird die Geschichte der gruseligen Bösewicht-Figur aus “101 Dalmatiner” erzählt. Und eines können wir jetzt schon sagen: Emma Stone sieht einfach mega cool aus als Cruella De Vil. Die Geschichte dieser Figur erinnert fast schon an den Joker. Denn im Laufe des Films verfällt sie immer mehr dem Wahnsinn. Von einem leicht exzentrischen Mädchen bis hin zur bösen Dame, scheint Emma Watson wie auf diese Figur zugeschnitten. Und ihr Look ist einfach nur mega!

Bild: Disney

Die Handlung dieses Films dreht sich komplett um die junge Cruella De Vil: Die junge, talentierte Designerin Estella (Emma Stone) träumt davon, als Modeschöpferin Karriere zu machen. Doch ihre Ausgangsbedingungen sind schlecht, da sie als Waisenkind in armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Gemeinsam mit den befreundeten Amateurdieben Horace (Paul Walter Hauser) und Jasper (Joel Fry) begeht Estella so kleinere Verbrechen. Bis sie schließlich zur wohl gruseligsten Bösewicht-Figur des Disney-Universums wird.

Bild: Disney

Im Mai in den Kinos

Wir sind wirklich gespannt, wie sich Emma Stone als Cruella De Vil macht. Schon bald können wir uns die Neuverfilmung auch in den Kinos anschauen. Derzeit ist der Start am 27. Mai 2021 geplant. Doch das kann sich natürlich noch ändern. Denn die Macher sagten bereits im Vorhinein, dass der Film verschoben wird, sollten Kinos noch geschlossen sein. Hier ist schon ein kleiner Einblick in den neuen Disney-Film: