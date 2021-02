Eine neugierige Katze sorgte auf der Insel Charg im Südiran für Chaos. Sie soll in das örtliche Kraftwerk eingedrungen und einen Kabelbrand verursacht haben. Die Folge: ein Großbrand, die komplette Insel ohne Stromversorgung und auch für den Streuner ging die Geschichte nicht gut aus.

Eine unglückliche Verkettung von Umständen führte zu einem Großfeuer.

Eine Katze sorgt für Großalarm in iranischen Kraftwerk

Die Insel Charg im Persischen Golf südlich des Iran ist nur sechs Kilometer lang und vier Kilometer breit. Die rund 10.000 Einwohner werden über ein eigenes Kraftwerk mit Strom versorgt. Letzte Woche hieß es in der Nacht auf Samstag Licht aus! Grund dafür waren keine unbezahlten Rechnungen, sondern eine streunende Katze. Der neugierige Streuner hat es trotz Sicherheitsvorkehrungen in das Kraftwerk geschafft und ist dort weiter zum Bereich des Sicherheitskastens gelangt. Aus bislang unerklärten Gründen sorgte die Katze dort für einen Kurzschluss der letztendlich zu einem Großbrand führte, berichtet die „Israel Hayom“.

Zwar konnte das Feuer noch in der Nacht gelöscht werden. Das Kraftwerk wurde durch die Flammen aber so in Mitleidenschaft gezogen, dass es aus Sicherheitsgründen für einige Stunden abgestellt werden musste. Für den kleinen Übeltäter ging die Sache leider nicht gut aus. Die Katze konnte den Flammen nicht mehr entkommen und verstarb im Kraftwerk.