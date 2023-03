Schauspieler Jonathan Majors arbeitet sich mit Filmprojekten wie „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ und „Creed“ gerade an die Spitze Hollywoods. Doch jetzt schockt ein Zwischenfall: der 33-Jährige soll eine Frau gewürgt haben.

Majors Anwältin betont jedoch, dass es Beweise gibt, die seine Unschuld bezeugen.

„Strangulation“, „Körperverletzung“ und „Belästigung“: Jonathan Majors in New York verhaftet

Am vergangenen Samstag (25. März 2023) kam es in New York zu einem Polizeieinsatz, in den Schauspieler Jonathan Majors involviert war. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, eine Frau angegriffen zu haben. Was genau zwischen den beiden passiert ist, ist nicht bekannt. „Das Opfer erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Hals und wurde in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht“, heißt es in einem Statement der Polizei.

Die Polizei nahm Majors währenddessen „ohne Zwischenfälle in Gewahrsam“. Die Vorwürfe der Polizei: „Strangulation“, „Körperverletzung“ und „Belästigung“. Laut Medienberichten war Majors am Samstagabend jedoch nicht mehr in Polizeigewahrsam.

Anwältin betont: Beweise entlasten den Schauspieler

Ob es tatsächlich zu einer Anklage gegen den Schauspieler kommt, bleibt abzuwarten. Denn seine Anwältin Priya Chaudhry betont in einer ersten Stellungnahme, dass der Schauspieler „völlig unschuldig“ sei. Was genau passiert ist, schildert sie zwar nicht, jedoch betont die Anwältin, dass es Beweise gibt, die Majors Unschuld bezeugen können. So soll es Videoaufnahmen aus dem Fahrzeug geben, die den Vorfall zeigen, sowie Zeugenaussagen des Fahrers. Majors habe die 30-jährige Frau übrigens gekannt und laut der Anwältin sei er „nachweislich das Opfer einer Auseinandersetzung“ geworden. Auch die Frau selbst soll eine schriftliche Erklärung abgegeben haben, in der sie die Vorwürfe zurückzieht.

„Leider kam es zu diesem Vorfall, weil die Frau eine emotionale Krise hatte, wegen der sie gestern in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das NYPD ist verpflichtet, in solchen Situationen eine Verhaftung vorzunehmen, und das ist der einzige Grund, warum Herr Majors verhaftet wurde“, so Chaudhry in dem Statement. „Wir sind dabei, zügig Beweise zu sammeln und dem Staatsanwalt vorzulegen, in der Erwartung, dass alle Anklagen in Kürze fallen gelassen werden.“

Ob der Zwischenfall Konsequenzen für die Karriere von Jonathan Majors haben wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Denn eigentlich ist er als Bösewicht Kang einer DER neuen Stars im Marvel-Universum. Das Filmstudio hat sich bisher jedoch noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert.