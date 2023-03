Die kalten und grauen Tage liegen hinter uns, also ist es nun endlich wieder an der Zeit, ein paar Frühlingsgefühle zu erleben. Wie wir unsere Laune heben können?

Das erklären wir dir hier.

Sauer macht lustig

Tatsächlich steckt hinter dem Sprichwort ein großer Funken Wahrheit! An Vitamin C reiche Nahrungsmittel, so wie unter anderem Zitronen, Orangen, Kiwi, Cranberry, Heidelbeeren oder Preiselbeeren können unsere Stimmung spürbar positiv beeinflussen, weil eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C auch für einen ausgeglichenen Seelenzustand mitverantwortlich ist. Unser Tipp: Ein Glas warmes Zitronenwasser pusht das Immunsystem, wirkt basisch, fördert die Verdauung, regt das Gehirn an. Wenn das nicht ein absoluter Happy-Macher ist! Auch Stars, wie zum Beispiel Sängerin Beyoncé, schwören auf diesen Mood Booster!

Bunte Farben überall

Das „all black“-Mantra ist schön und gut, doch wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder unsere Gemüter erhellen, dürfen auch unsere Looks wieder bunter werden. Passend dazu: Die farbenfrohen und super comfy Styles von SKINY. Das beste daran? Das ultimative „Skin on Skin Feeling“ gibt‘s dank anschmiegsamem Stoff und stylischer Wellenkante – so zeichnet sich auch unter enger Kleidung garantiert nichts ab. Aber die trendy Stücke sind eh viel zu schade, um nur darunter getragen zu werden. Stilsicher kombiniert werden die Pieces zu coolen Sommeroutfits. Lieben wir!



Happy Playlist

Musik tut der Seele einfach gut! Wie wäre es mit einer „Happy“-Playlist? Es gibt einfach Tage, an denen wir mitreißende Musik dringend brauchen können. Egal, ob am Weg zur Arbeit, zu Hause beim Kochen oder ganz einfach beim Spazieren gehen: Mit coolen Beats lebt es sich doppelt so gut. Erstelle dir am besten eine Playlist mit deinen Lieblingssongs. Alles ist erlaubt, solange es dich happy macht. Und wenn du mal Musik zum Weinen brauchst, dann erstell dir am besten gleich eine zweite „Sad Music“-Playlist. 😉 Auch Stars, wie Influencerin Mathilda Djerf, schwören auf coole Beats um die Stimmung zu heben.

Hot Girl Walk

Passend zur Musik ist auch unser nächster Tipp: Der „Hot Girl Walk“-Trend entstand während der Lockdown-Zeit und ist ein absoluter Gamechanger in Sachen Moodboosting. Der Walk sollte am besten täglich stattfinden und etwa 4.000 bis 8.000 Schritte umfassen. Je nach Tempo dauert das etwa eine Stunde. Du kannst dein kleines Workout mit deiner besten Freundin machen, einen Podcast hören oder Musik lauschen und auch einen Kaffee trinken – hauptsache du bewegst dich und du wirst ganz schnell merken, dass deine Laune nach nur wenigen Tagen um Welten besser wird! Pro-Tip: Denke während des Spazierengehens an schöne Dinge, sag dir selbst innerlich immer wieder, wie toll du bist und genieße die Zeit für dich! Influencerin Kate Glavan schwört auf den Trend!

Frühlingsboten

Was gibt es Schöneres als hübsche Blümchen für Zuhause? Und bevor wir nun darauf warten, dass uns diese jemand kauft, machen wir das ganz einfach selbst! Gönn dir wöchentlich einen schönen Strauß Tulpen – diese sind nicht zu teuer, bringen Farbe in deine Wohnung und duften herrlich nach der bevorstehenden, warmen Jahreszeit! Du wirst sehen, deine Laune geht sofort nach oben. Auch Model Leni Klum liebt es, frische Blumen bei sich Zuhause zu haben.