Manchen Menschen kann man nichts recht machen. Sie müssen einfach immer das Haar in der Suppe finden. Einige Sternzeichen sind sogar prädestiniert dafür, alles in einem negativen Licht zu sehen.

Diese Tierkreiszeichen sind immer mit allem unzufrieden.

Steinbock

Durch seinen Ehrgeiz ist der Steinbock oft sehr verbissen und unentspannt. Denn mit weniger als er sich vorgenommen hat, gibt er sich nicht gerne zufrieden. Diese Tatsache setzt ihn ungemein unter Druck, weshalb er oft sehr gestresst ist. Manchmal wirkt es sogar so, als ob er mit seiner gestressten Grundstimmung geradezu nach etwas sucht, worüber er sich beschweren kann. Ein weiteres Problem ist, dass der Steinbock immer erwartet, dass andere Personen genauso viel leisten wie er selbst. Aus diesem Grund hat er wenig Verständnis dafür, wenn andere Personen nicht bereit sind, alles zu geben.

Löwe

Der Löwe muss immer der oder die Beste in allem sein. Seinen Alpha-Status teilt das Sternzeichen nämlich überhaupt nicht gern. Wenn er mal nicht genau das bekommt, was er möchte, dann wird der Löwe sehr unangenehm und ungehalten. Und es ist schwer ihn immer zufriedenzustellen, denn es dreht sich nun mal nicht immer um eine einzige Person. Doch wenn es dem Sternzeichen nicht passt, dann zögert es nicht davor zur Drama-Queen zu mutieren. Der Löwe kämpft so lang, bis er eben bekommt, was ihm seiner Meinung nach auf jeden Fall zusteht.

Jungfrau

Der Jungfrau hingegen steht ihre eigene Perfektion im Wege. Jede Aufgabe, die sie sich vornimmt, muss nämlich perfekt gelöst werden. Alles andere akzeptiert sie nicht. Wenn eine Aufgabe aber doch nicht perfekt gelöst worden ist, dann setzt sie dies sofort mit Versagen gleich. Ihre Ansprüche sind so hoch angesetzt, dass sie diese oft nicht erreichen kann. Deshalb ist die Jungfrau sehr unzufrieden und findet einfach keine Ruhe. Selbst wenn die Jungfrau eines ihrer großen Lebensziele erreicht, plagt sie die Frage, ob sie tatsächlich gut genug ist.