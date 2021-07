Einige von uns haben sich schon einmal nach einer langjährigen Beziehung direkt in eine neue gestürzt. Das ist am Ende mehr oder weniger gut gegangen. Tatsächlich gibt es ja bekanntlich zwei Seiten einer Medaille, das gilt genauso. Am Ende bleibt die Frage, hält die neue Partnerschaft oder geht sie direkt wieder in die Brüche?

Sich direkt in eine neue Beziehung zu stürzen, ist wahnsinnig negativ behaftet. Darum haben wir uns angesehen, welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt, sich direkt auf einen neuen Partner einzulassen.

Deshalb gehen wir direkt in eine neue Beziehung

Ihr kennt es bestimmt: Nach einer langen Beziehung stürzt man sich direkt ins Dating-Life. Kaum versieht man sich, schon befindet sich Tinder & Co. auf dem Smartphone und es wird brav nach links und rechts geswiped. Denn irgendwie möchte man wieder wissen, wie es ist Single zu sein. Und vor allem, ob man überhaupt noch in der Lage ist zu flirten. Plötzlich wird das Dating-Life extrem spannend und aufregend. Hin und wieder führt dann das wiederentdeckte Single-Leben direkt in die nächste Beziehung. Diese direkt an die letzte Partnerschaft anknüpfende Beziehung wird auch Rebound genannt. Ein Rebound kann in manchen Fällen gut gehen oder aber in einer großen Katastrophe enden.

PRO & CONTRA von Rebound-Beziehungen

Wir haben uns einmal genauer angesehen, was dafür und dagegen spricht. Wie ihr euch dann entscheidet, bleibt ganz euch überlassen.

Das spricht dagegen:

Viele sind der Meinung, dass ein Rebound nur einem bestimmten Zweck dient: Sich von der letzten gescheiterten Beziehung ablenken. Sicher, der Schmerz der letzten Partnerschaft bleibt, aber der neue Partner schafft es den Schmerz mit neuen positiven Gefühlen zu betäuben. Die Frage ist allerdings, ob man nach der Trennung in der Lage ist eine liebevolle Beziehung zu entwickeln, während man sich von einer schmerzhaften Trennung erholt? Oft wird die eigentliche Schmerzverarbeitung nur vertagt und der neue Partner emotional ausgenutzt. Denn der neue Partner ist überzeugt davon, dass er im Gegenüber eine ernsthafte Liebe gefunden hat. Dabei ist leider genau das Gegenteil der Fall. Außerdem konnte in der Regel noch nicht genug über die Trennungsgründe reflektiert werden, was dazu führt, dass man genau dieselben Fehler wieder macht.

Was dafür spricht:

Viele Studien, die sich mit dem Rebound-Phänomen beschäftigen, deuten darauf hin, dass Menschen, die sich direkt wieder binden, ihre alte Beziehung viel besser verarbeiten können. Dann kann der neue Partner dazu beitragen, dass die letzte Beziehung nicht nochmal aufleben kann. Rückfälle sind somit ausgeschlossen, denn wie ein weises Sprichwort sagt: Nur Gulasch schmeckt aufgewärmt! Dem Ex wird also mit dem neuen Partner kein Anlass gegeben, es noch einmal auf Biegen und Brechen zu versuchen. Mit den neuen positiven Gefühlen ist für Einsamkeit und Wut kein Platz. Deshalb verbessert der neue Partner das Wohlempfinden und stärkt das Selbstbewusstsein, weil man sich wieder begehrt und akzeptiert fühlt.