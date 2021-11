Lange war es still um „Twilight„-Star Taylor Lautner. Doch wie es aussieht, läuten bei ihm bald die Hochzeitsglocken. Der Schauspieler machte seiner Freundin Taylor Dome einen Antrag – und sie hat ja gesagt!

Er überraschte sie mit einem romantischen Antrag mit Kerzen und Rosen.

Taylor Lauter ist nun verlobt

Der Schauspieler ist seit 2018 mit Freundin Taylor Dome zusammen. Nun wagten die beiden den nächsten Schritt. Der 29-Jährige machte seiner Freundin am 11.11.2021 einen Heiratsantrag. Und offenbar hat sich der Schauspieler für den Antrag mächtig ins Zeug gelegt, denn der Antrag strotzte nur so vor Romantik. Wie ein Foto auf seinem Insta-Account zeigt. Ein Raum voller Kerzen und Rosenblätter und mitten drin ein Anzug-tragender Taylor Lautner, der vor seiner Freundin kniet und ihr einen Ring entgegenstreckt. Freundin Taylor ist vollkommen überwältigt. Wie viel Romantik in ihm steckt, präsentiert er seinen Followern auf Instagram. Das Foto von seinem Antrag kommentiert er mit den Worten: „Und einfach so wurden alle meine Wünsche wahr.„

Seine Freundin, die er auch liebevoll Tay nennt, postete dasselbe Foto der Verlobung auf ihrem eigenen Instagram-Kanal. „Mein absolut bester Freund. Ich kann es nicht erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein„, schreibt sie ihre Caption.

Fans sind aus dem Häuschen

Die Fans der beiden sind ganz aus dem Häuschen und halten sich selbstverständlich nicht mit Glückwünschen zurück. Einige witzeln sogar schon über den zukünftigen Namen des frisch verlobten Paares. Denn beide tragen den Vornamen Taylor. Werden sie nun beide zu Taylor Lautner? 🤪