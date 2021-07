Vergangenen August wurde Ed Sheeran zum ersten Mal Vater. Seine Tochter trägt den außergewöhnlichen Namen Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Jetzt verrät der Sänger, was dahinter steckt.

Er wollte etwas Einzigartiges haben, wie Sheeran in einem Interview erzählt.

Ed Sheeran spricht über den Namen seiner Tochter

Dass Stars ihren Kindern gerne mal ausgefallene Namen geben, ist bekannt. Vor allem Kim Kardashian tobt sich gerne mal mit Himmelsrichtungen und Heiligen aus, was ihre Baby-Namen angeht. Doch auch Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn haben ihre Kreativität bei der Benennung ihrer Tochter freien Lauf gelassen. Das elf Monate alte Baby trägt den besonderen Namen Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

In der “Lorraine”-Show des britischen Frühstücksfernsehens, verrät Ed Sheeran fast ein Jahr nach der Geburt seiner Tochter, wie er und seine Frau auf den Namen gekommen sind. “Ich habe schon gemerkt, dass viele ihn für einen seltsamen Namen halten“, so der Sänger. “Aber meine Frau heißt Cherry und sie ist die einzige Cherry die ich je getroffen habe”. Genau das, diese Art von Einzigartigkeit, wollte er auch für seine Tochter haben, wie er dem Morning-Show-Host erzählt.

Das bedeutet “Lyra Antarctica”

Mittlerweile sei Lyra jedoch nicht mehr ganz so selten. Denn durch die Serie “His Dark Materials“, in der ein mutiges Mädchen namens “Lyra” die Hauptrolle spielt, wird der Name immer beliebter. Auch Sheeran ist ein großer Fan der Show. Vermutlich ist er auch deshalb auf diesen schönen Namen gekommen.

Aber immerhin ist den Eltern mit “Antarctica” noch eine zweite Besonderheit gelungen, die ihnen so schnell wohl keiner nachmachen wird. Sie wollten etwas haben, das für Ed und Cherry eine große Bedeutung hat. “2019 waren wir dort und es war einfach unglaublich“, schwärmt der 30-Jährige über seinen Trip mit Cherry in die Antarktis. Kurz danach wurde seine Frau schwanger. “Es ist der wunderbarste Ort der Welt”, zeigt sich der Sänger begeistert. Damit haben die Eltern wohl auch den perfekten Namen für ihre kleine Tochter gefunden.

Letztes Jahr sorgte der Sänger mit der Ankündigung, dass seine Tochter geboren wurde für Entzückung. “Cherry hat unsere wunderschöne und gesunde Tochter zur Welt gebracht“, schrieb Sheeran damals auf Instagram. “Wir sind so verliebt in sie”, schwärmte er weiter.