Sind wir uns ehrlich, ein richtiges Erfolgsrezept für glückliche Beziehungen gibt es nicht. Sonst wäre uns Liebeskummer wohl eher unbekannt. Dennoch gibt es Dinge, die eine Beziehung stärker machen können. Und die kann man durchaus beeinflussen.

Glückliche Paare haben diese vier Dinge gemeinsam:

1. Vertrauen

Das mit dem Vertrauen ist so eine Sache. Jeder weiß im Prinzip, dass es in guten Partnerschaften genau darauf ankommt. Es ist wichtig, dem Partner zu vertrauen, ihm seinen Freiraum zu lassen und nicht einzuengen. In der Praxis klappt das natürlich nicht immer perfekt, dennoch sollte man versuchen, immer wieder daran zu arbeiten. Vertrauen zueinander ist der Grundstein einer Beziehung. Wer ständig misstrauisch ist und daran zweifelt, ob der Partner wirklich treu ist und zu einem steht, schadet sich auf Dauer selbst – und auch der Beziehung. Versuche dein Kopfkino mal kurz zu pausieren und sprich offen mit deinem Partner über deine Ängste.

2. Kommunikation

Kommunikation ist das A und O. In einer guten Beziehung sollte man offen über alles sprechen können. Unsicherheiten, Gefühle, Wünsche – man sollte keine Scheu davor haben, diese Singe mit dem Partner zu besprechen. Doch nicht nur über Probleme zu sprechen, sondern auch dem anderen zuhören, wenn er dir sein Herz ausschüttet oder etwas anspricht, dass ihn momentan stört, ist in Beziehungen extrem wichtig.

3. Respekt

Wer sich nicht gegenseitig respektiert, der kann auf Dauer garantiert nicht glücklich miteinander werden. Dazu gehört, die Meinungen und Wünsche des Partners ernst zu nehmen, auf seine Bedürfnisse eingehen und Probleme die er äußert, nicht runterzuspielen. Oder aber auch einfach die Art und Weise, wie im Streit miteinander umgegangen wird. Mal nicht einer Meinung zu sein, ist vollkommen normal und gehört in Beziehungen dazu – doch der Ton macht die Musik!

4. Zärtlichkeiten und Nähe

Wer gerade am Anfang einer Beziehung ist, der verbringt so gut wie jede freie Minute mit dem neuen Partner. Am liebsten will man sich den ganzen Tag im Bett verkriechen und nie wieder aufstehen müssen. Mit der Zeit verfliegt das allerdings und andere Dinge rücken in den Vordergrund. Zeit zu zweit sollte man allerdings nicht als selbstverständlich ansehen. Zärtlichkeiten auszutauschen, Nähe zu suchen und gemeinsame Sexy-Time zu genießen, ist ebenso wichtig, wie Kommunikation und Respekt. Nur weil ihr schon länger zusammen seid, heißt das nicht, dass ihr nicht weiterhin übereinander herfallen könnt, stundenlang kuschelnd im Bett liegen bleibt oder auch einfach auch mal zärtliche Momente gönnt. Das stärkt eure Bindung nur umso mehr!