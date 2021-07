Nach ein paar kühleren Tagen müssen wir uns in ganz Österreich wieder auf Hitze einstellen. Am Donnerstag erreicht die kurze Hitzewelle mit bis zu 38 Grad ihren Höhepunkt. Am Wochenende kommt dann auch noch eine Gewitterfront auf uns zu.

Hitzewelle bis Donnerstag: Bis zu 38 Grad

Jetzt wird es noch einmal richtig heiß! Laut der Österreichischen Umwetterzentrale (UWZ) müssen wir uns ab heute (6. Juli) mit einer kurzen Hitzewelle befassen. Am Dienstag und Mittwoch erwarten uns in ganz Österreich über 30 Grad. Hotspots mit bis zu 35 Grad sind von der Alpennordseite von Salzkammergut bis zum Tullnerfeld zu erwarten. Es wird nur zu einzelnen Gewittern in Salzburg und Oberösterreich kommen. Am Mittwoch konzentriert sich die Hitze vor allem auf die Osthälfte: Von Linz bis Lienz werden bis 36 Grad gemessen. Im Westen wird es hingegen mit 20 bis 27 deutlich kühler.

Am Donnerstag erreicht die kurze Hitzewelle dann ihren Höhepunkt. Noch heißere Luftmassen kommen über den Mittelmeerraum nach Österreich. Im Osten müssen wir dann smit bis zu 36 Grad rechnen, in Salzburg sind sogar Werte von 38 Grad in Sicht. Meteorologen gehen sogar vereinzelt von bis zu 39 Grad aus.

Mit dieser Hitzewelle sind die Temperatur-Rekorde für den Juli nicht mehr allzu fern. Der derzeitige Juli-Rekord für Wien wurde 1957 mit 38,3 Grad auf der Hohen Warte gemessen, am selben Tag lag der Rekordwert in St. Pölten sogar bei 39 Grad.

Heftige Gewitter am Wochenende

Nach dem Höhepunkt von bis zu 38 Grad am Donnerstag kommt es in ganz Österreich zu vereinzelten Gewittern. Hagel und Sturmböen sind in ganz Österreich möglich, zum Wochenende hin breiten sich schwere Gewitter zuerst im Westen und anschließend im Osten Österreichs aus. Wirklich kühl wird es aber auch nach den Gewittern mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad auch nicht unbedingt. Da hilft nur eins: Ab ins Wasser!