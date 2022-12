Sex gegen Geld ist immer noch ein großes Tabu. Doch viele Menschen zahlen für sexuelle Dienstleistungen. Die Gründe hat eine Umfrage herausgefunden.

Rund 59 Prozent sollen schon mal für Sex bezahlt haben.

Aus diesen Gründen gehen Menschen zu Prostituierten

Kennt ihr jemanden, der für Sex schon tief in die Tasche gegriffen hat? Vermutlich nicht. Den so faszinierend das Thema scheint, irgendwie will niemand damit Erfahrung haben. Tatsächlich ist gekaufte Liebe aber ein weit verbreitetes Thema. Wie eine Umfrage von markt.de ergab, sollen ganze 59 Prozent schon mal Geld für Sex hingeblättert haben. Darunter auch immer mehr Frauen. Aber wieso entscheiden sich immer mehr Menschen dazu, bezahlten Sex zu haben?

Ganze 91 Prozent der Umfragen-Teilnehmer nennt als Grund das schnelle und unkomplizierte Ausleben ihrer Lust. Rund 82 Prozent enthüllen ihre Fantasien, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin nicht ausleben zu können. Vielen fällt es schwer, offen über ihre Wünsche zu sprechen. Bei Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen fänden 25 Prozent für ihre Fetische den dafür nötigen, geschützten Rahmen. Viele schätzen vor allem die Anonymität so einer Atmosphäre.

46 Prozent unterdrücken ihre Bedürfnisse in Beziehungen

Menschen mit BDSM (Bondage & Discipline, Dominance & Submission) Vorlieben fühlen sich bei einer professionellen Domina gut aufgehoben. Ganze 46 Prozent, die für Sex bezahlen, würden ihre wahren Bedürfnisse in ihren Beziehungen unterdrücken. Darunter finden sich viele Frauen, die bei ihren Partnern eher devote Postionen im Bett einnehmen. Beim Sex gegen Geld wollen 47 Prozent der Frauen endlich mal den Ton angeben.

Auch Einsamkeit ist ein Grund, warum Menschen Prostituierte aufsuchen. Rund die Hälfte der Frauen, die für Sex bezahlen, suchen körperliche Nähe. 91 Prozent der Frauen und Männer handeln pragmatisch, da sie auf diese Weise am schnellsten einen oder eine Sexpartner:in finden. Die Angst vor Ablehnung gebe es für 37 Prozent bei Sexarbeiter:Innen nicht. Ein weiterer Grund, der genannt worden war, ist die prickelnde Vorstellung, sich alles und jede:n leisten zu können. Ganze 44 Prozent der Teilnehmer bevorzugten bei gekauftem Sex, die Kontrolle zu behalten.