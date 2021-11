Ab Montag gilt ein österreichweiter Lockdown für Nicht-Geimpfte. Das heißt, damit dürfen nur noch Personen mit einem 2G-Nachweis wie gewohnt das Haus verlassen. Ungeimpfte hingegen dürfen das Haus nur für notwendige Besorgungen, den Weg zur Arbeit oder körperlichen und psychischen Erholung verlassen.

Für unter 12-Jährige gelten die Lockdown-Regelungen nicht.

Österreichweiter Lockdown für Ungeimpfte ab Montag

Bei dem heutigen Krisengipfel hat die Regierung in Zusammenarbeit mit den Landesleuten entschieden, einen weiteren bundesweiten Lockdown zu verhängen. Dieser gelte nicht nur für Ungeimpfte in Oberösterreich und Salzburg, sondern nun in ganz Österreich. Der Grund für den bundesweiten Maßnahmen ist die „Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung„. Deshalb ist es Personen ohne 2G-Nachweis nur noch erlaubt, das Haus aus Gründen von notwendigen Besorgungen, den Weg zur Arbeit oder körperlichen und psychischer Erholung zu verlassen. Die Bestimmungen sollen voraussichtlich 10 Tage lang bestehen bleiben. Der Teil-Lockdown für Ungeimpfte beginnt morgen um 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

„Es wird Kontrollen geben“

Die Infektionszahlen steigen stetig an und erreichten in den letzten Tagen Höchststände um die 13.000 Neuinfektionen pro Tag. Der Teil-Lockdown soll die Inzidenzzahl der Ungeimpften von derzeit 1700 drastisch senken. Auch sollen Kontrollen zur Überprüfung der Ausgangsbeschränkungen nun häufiger stattfinden. „Alle Personen können kontrolliert werden“, so Innenminister Nehammer in der heutigen Pressekonferenz. Es werde zwei zusätzliche Streifen pro Bezirk geben, die den 2G-Status der Personen im öffentliche Raum kontrollieren werden.