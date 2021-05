Nach diesem durchwachsenen Frühlingswetter hat unsere Garderobe eine farbenfrohe Auffrischung verdient! Um jetzt schnurstracks in Sommerstimmung zu kommen, kleiden wir uns einfach von Kopf bis Fuß in kräftigen Trendfarben, die so knallig sind, dass man eine Sonnenbrille braucht.

Diesen Sommer wird’s in unserem Kleiderschrank so richtig bunt!

Mit diesen Trendfarben ziehen wir uns den Sommer förmlich an

1. Sunshine Yellow

Der Gelb-Ton “Illuminating” ist zu Recht eine der beiden Pantone-Farben des Jahres. Denn der strahlende Farbton passt zu jedem Anlass und macht obendrein den Teint auch sofort knackiger. Da Gelb prinzipiell mit Dynamik und Elan verbunden wird, wählt man jetzt elegante Modelle um einen modernen Stilbruch zu kreieren. Hell, fröhlich, Energie spendend! Was kann man sich mehr von seiner Sommergarderobe wünschen? Ehrlich gesagt, nichts.

Kleid von Wright, über reyerlooks.com, € 279

Kleid von Vila, über kastner-oehler.at, € 59,99

2. Punchy Pink

Zugegeben, Pink ist nicht jedermanns Sache, jedoch zählt der typische Barbie-Farbton unumstritten zu einer der IT-Colors 2021. Heuer besonders im Trend sind lockere Pieces wie Blusen, Blazer und Co. Wem der All-over-Look gar nicht gefällt, der kann sein Outfit mit pinken Accessoires in Sommerstimmung bringen, so tastet man sich vorsichtig an den Trend heran.

Lange Satinbluse von H&M, € 24,99

Blazer von Tommy Hilfiger, über peek-cloppenburg.at, € 299,99

3. Pastell Blue

Dieses sanfte Blau erinnert uns an einen wolkenlosen Sommerhimmel! UNd mit dieser Nuance kann obendrein nichts falsch machen. Egal ob leger mit Sneaker im Alltag oder chic mit Absatzschuhen und funkelnder Schmuck gestylt, man fühlt sich immer wohl in Pastell. Vor allem weit-geschnittene Kleidung sehen bei dieser Trendfarbe entspannt und locker aus.

Bluse von s.Oliver, über zalando.at, € 59,99

Midi-Skirt von Monki, € 20

4. Aperol Orange

Kleide dich wie das Getränk, das du liebst! Was könnte einfacher sein? Der auffällige, leuchtende und kräftige Aperol-Orangeton ist nichts für Schüchterne, sondern für jene, die den großen Auftritt lieben. Besonders abends, nach einem warmen Sommertag, wenn die Haut noch aufgeheizt ist, fühlt man sich in Orange am wohlsten. Edle Materialien und fließende Schnitte lassen die flashige Nuance ruhig und leise wirken.

7/8 Hose von Comma, € 79,99

Minikleid von Juliet Dunn, über mytheresa.com, € 445

5. Apple Green

Frischer als Limette, aber kräftiger als Pistazie, wurde Apfelgrün von einer Reihe von Designern für Sommer 2021 als eine der Trendfarben erkoren. Das Gute bei Grün ist, dass es nie “aufdringlich” ist, so kann man ruhig zu verspielten Modellen greifen. Tipp: Schimmernde Materialien lassen die Farbe besonders fresh wirken. Also los, hol dir etwas Grünes!

Overall von Zara, € 39,95