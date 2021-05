Seid ihr auch gerade so im “Friends“-Fieber wie wir? Dann haben wir genau das Richtige für euch! Denn Courteney Cox hat sich ihren BFF Ed Sheeran geschnappt und eine legendäre Tanzszene aus der Kult-Serie einfach mal nachgestellt.

Die Dance Moves sorgen für große Lacher. Aber überzeugt euch einfach selbst!

Courteney Cox und Ed Sheeran performen legendären “Friends”-Tanz

“Friends”-Fans können sich bestimmt noch an den kultigen Moment in Staffel Sechs erinnern, als Monica und Ross beschließen, an einer Silvestershow teilzunehmen. Dafür legten sie eine wilde Tanzeinlage hin – die es jedoch nicht in die TV-Show zum Jahreswechsel geschafft hat, dafür aber in einem “Pleiten, Pech und Pannen”-Format landete.

Dieser Tanz, der durch die Sitcom legendär wurde, feiert jetzt sein großes Comeback! Offenbar war “Friends”-Star Courteney Cox im Reunion-Fieber, denn sie schnappte sich kurzerhand ihren Kumpel Ed Sheeran und stellte die lustigen Dance Moves nach. Das Video teilten beide auf ihren Instagram-Accounts. “Nur eine kleine Tanzroutine mit einem Freund”, schrieb Cox dazu.

Video erobert Internet

Und weil neben uns auch die halbe Welt nicht genug von der Serien-Reunion bekommen kann, wurde das Video binnen kürzester Zeit unzählige Male geteilt und geklickt. Bis jetzt zählt der lustige Tanz von Courtneney Cox und Ed Sheeran über acht Millionen Aufrufe. Und mal ehrlich: Zwischen diesem Video und dem Original ist doch eigentlich kaum ein Unterschied zu erkennen, oder?

Die beiden geben wirklich alles und präsentieren uns unglaublich lustige Dance Moves, die eine Mischung aus Ententanz und etwas Undefinierbaren sind. Das Wichtigste: Die beiden scheinen großen Spaß an der Sache zu haben. Zuspruch gab’s dafür nicht nur von den Fans. Auch Schauspielkollegen zeigten sich begeistert. “The Big Bang Theory”-Star Kaley Cuoco kommentierte etwa “Das ist EPISCH”. Sarah Levy von “Schitt’s Creek” schrieb: “Ich war noch nie so eifersüchtig in meinem Leben.”