Nach Ariana Grande und Beyoncé folgt 2024 offenbar noch mehr Musik eines absoluten Superstars. Denn Billie Eilish verkündet online den Release ihres dritten Albums.

Ganz reibungslos verläuft diese Ankündigung aber nicht.

Billie Eilish veröffentlicht neues Album

2024 ist zwar noch jung, aber es zeichnet sich jetzt schon eines ab: Es wird wohl ein weiteres Jahr der weiblichen Superstars. Denn das Line-up der neuen Alben lässt sich kaum mit einem der vergangenen Jahre vergleichen. Ariana Grande begeisterte bereits mit „Eternal Sunshine“, Beyoncé überraschte mit „Cowboy Carter“ wirklich alle und die neuen Alben von Taylor Swift und Dua Lipa stehen auch bereits in den Startlöchern. Und jetzt reiht sich noch ein weiterer Superstar in die Album-Release-Runde ein: Billie Eilish.

Denn in den Sozialen Medien verkündete sie jetzt ihr drittes Album. Bereits am 17. Mai soll dieses erscheinen und den Titel „Hit Me Hard And Soft“ tragen. Billie will mit diesem Album einiges anders machen, betont sie. Denn in ihrem Ankündigungspost verrät sie: Es wird keine Single geben. Das Album sollen Fans also ohne kleinen Vorgeschmack als Ganzes genießen. „Ich will euch alles auf einmal geben“, so die Sängerin. Ob es dennoch Musikvideos zum Album geben wird, verrät sie nicht!

Ärger um Tracklist

Wie schon bei ihren bisherigen Alben arbeitete die 22-Jährige erneut mit ihrem Bruder Finneas zusammen. Die beiden bekamen für ihre Musik in den vergangenen Jahren schon unzählige Auszeichnungen, darunter neun Grammys und zwei Oscars. Ob auch „Hit Me Hard And Soft“ einige Preise abräumen wird, bleibt abzuwarten.

Doch auch, wenn die Euphorie der Fans online riesig war, lief die Album-Verkündung für Eilish wohl ganz anders als geplant. Denn obwohl Billie in ihrem Post betonte, dass sie eben keinen Vorgeschmack in Form von Singles geben wird, wurde die Tracklist des Albums bereits geleakt.

Alle zehn Titel in dem Album wurden angeblich von „Rolling Stone“ in einem Artikel genannt – und Billie gefiel das offenbar gar nicht. In einer Instagram-Story machte sie laut Medienberichten ihrem Ärger Luft und schrieb „Fuck You Guys“ und „Fuck Rolling Stone“. Das Magazin markierte sie in beiden Storys. Mittlerweile hat Eilish die Storys wieder gelöscht. In dem Artikel von „Rolling Stone“ ist die Tracklist des Albums nicht mehr inkludiert. Online kursiert sie seitdem aber dennoch.