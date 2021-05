Der Sommer rückt immer näher und mit ihm viele neue Sonnenbrillen-Modelle. Doch nicht jede Sonnenbrille passt jeder Gesichtsform. Wir verraten euch, worauf ihr achten müsst und welche Brillenmodelle eurem Gesicht am besten schmeicheln.

Dieser Leitfaden hilft dir beim Brillen -Shoppen:

Wie finde ich die richtige Sonnenbrille?

Bei der Vielzahl an angebotenen Modellen kann man schnell mal den Überblick verlieren. Aber keine Sorge, die Wahl der richtigen Sonnenbrille ist einfacher als gedacht – und zwar mithilfe der Gesichtsform. Denn je nachdem, ob du ein rundes, ovales, eckiges oder herzförmiges Gesicht hast, kannst du das passende Modell dafür auswählen, um deine einzigartigen Gesichtskonturen hervorzuheben.

Dabei können dir zum Beispiel Merkmale wie Stirn, Wangen und Kinn helfen. Oder du vergleichst dein Gesicht einfach mit dem der Stars, um deine eigene Gesichtsform herauszufinden. Sobald du deine Form erkannt hast, fällt es um einiges leichter, die richtige Brille zu finden!

Eckige Gesichtsform

Hailey Bieber ist ein Paradebeispiel für eine eckige Gesichtsform: ausgeprägte Stirn, breite Wangen- und Kinnpartie, flächig und markant. Und auch Stars wie Heidi Klum oder Gwyneth Paltrow haben eher kantige Gesichtszüge. Dazu passen am ehesten runde Formen und schmale Fassungen.

Diese Brillen passen zu dir:

Harmonie ins Eckige bringen runde Fassungen, aber auch filigrane Brillen, die die strengen Gesichtszüge auflockern. Zu kleine Sonnenbrillenmodelle gehen hier eher unter und wirken bei einem ausdrucksstarken Gesicht verloren, also nur Mut zu Oversize!

Mit transparenter Fassung von Co Co, über misterspex.at, € 99,95

The Lucid in Rosegold von Viu, € 185

Herzförmige Gesichtsform

Ausgeprägte Stirn und Wangenknochen, schmaleres Kinn – das beschreibt eine herzförmige Gesichtsform, wie sie beispielsweise auch Reese Witherspoon hat.

Diese Brillen passen zu dir:

Runde, ovale oder auch abgerundete Formen, die sich den Gesichtszügen anpassen, bringen Harmonie ins Gesicht. Aber auch Cat-Eye Fassungen folgen der Gesichtskontur und unterstreichen somit die weichen Züge. Auffällige Fassungen können gern in einer Farbe gewählt werden. Wir haben euch ein paar coole Modelle rausgesucht:

Ray Ban Erika bei Vogelhuber United Optics, € 135

Aus der Accent Shades Kollektion von Silhouette, € 330

Ovale Gesichtsform

Die ovale Gesichtsform zeichnet sich durch eine schmale Stirn, ein sanft gerundetes Kinn und leicht betonte Wangenknochen aus. Eben so, wie Superstar Beyoncé. Wer ein ovales Gesicht hat, der kann sich bei der Wahl der richtigen Sonnenbrille so richtig austoben. Denn zu dieser Gesichtsform passt eigentlich so ziemlich jede Form und Größe.

Diese Brillen passen zu dir:

Eckige Formen und gerade Kanten lassen ein ovales Gesicht markant und modern erscheinen, runde Formen wirken weich. Man sollte jedoch darauf achten, dass die horizontale Linie nicht zu stark betont wird. Diese Modelle sehen zum Beispiel super an dir aus:

Pilotenform von Andy Wolf, über wutscher.com, € 299

Kunststoffmodell von Giorgio Armani, über edel-optics.at, € 195

Runde Gesichtsform

Babyface á la Selena Gomez? Runde Gesichter haben weiche Konturen und wirken im Vergleich zur Gesichtsbreite kurz und voll. Wer dem entgegenwirken will, der kann bei der Sonnenbrille ruhig zu eckigen Modellen greifen.

Diese Brillen passen zu dir:

Besonders geeignet sind hier schmale Brillen. Denn sie geben deinem Gesicht Kontur und sind ein echter Hingucker. Finger weg von übergroßen sowie rundlichen Fassungen, die der eigentlichen Gesichtsform zu sehr entsprechen, das kann schnell mal too much sein.