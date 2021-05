Der TikToker Khaby Lame geht derzeit mit seinen Videos viral! Sein Erfolgsrezept: Er schaut sich nutzlose Life-Hacks an und zeigt dann, wie es ein “normaler” Mensch machen würde.

Diese Videos bringen uns alle zum Lachen!

TikToker Khaby Lame macht sich über Life-Hacks lustig

Wir alle kennen sie: Life-Hack-Videos gehen bereits seit einigen Jahren in den sozialen Medien viral. Die meisten sind auch wirklich hilfreich und erleichtern unseren Alltag. Allerdings gibt es auch einige Life-Hacks, die niemand so wirklich versteht. Über genau diese sinnlosen Videos macht sich TikToker Khaby Lame in seinen Videos lustig – und ist damit ziemlich erfolgreich. Und wir können seine Ratlosigkeit bei manchen Videos auch echt verstehen. Wie kommt man überhaupt auf diese Ideen, fragen wir uns? Genau das hat sich wohl auch Khaby Lame gedacht und deshalb seine lustigen Videos gestartet. Und damit hat er unglaublichen Erfolg, denn er geht mit seiner genialen Art sich über andere lustig zu machen, viral und sammelt Millionen von Klicks.

Inzwischen hat der Influencer bereits über 35 Millionen Follower auf TikTok und einige seiner Videos erreichten sogar bis zu 140 Millionen Views. Sein Erfolgsgeheimnis ist ganz easy: Einen unnötigen und komplizierten Like-Hack auf TikTok anschauen und dann zeigen, wie man das “Problem” auch ganz “normal” lösten kann. Vor allem sein Blick dabei ist einfach göttlich! Seht selbst:

YouTuber machen sich über Hacks lustig

Wir lieben den TikToker mit seinen Videos einfach! Allerdings ist Khaby Lame nicht der erste Influencer, der sich über vollkommen sinnlose Life-Hacks lustig macht. Schon vor ihm haben YouTuber, wie TheAsherShow oder Drew Gooden bereits ähnliche Videos gepostet und so manch unnötige Life-Hacks durch den Kakao gezogen. Aber Khaby Lame ist definitiv eine Klasse für sich!