Einen großen Schockmoment hat eine schwangere Frau aus Dänemark hinter sich. Mitten in der Nacht bemerkt sie seltsame blaue Flecken auf ihren Beinen und später auch auf ihren Händen. Sie eilt in die Notaufnahme, um abzuklären, ob es ihrem Baby gut geht. Die Ärzte gehen vom Schlimmsten aus und behandeln die junge Patientin.

Bis sich herausstellt, was wirklich passiert ist. Auch das sorgt für Sprachlosigkeit unter den Anwesenden.

Schwangere Frau erlebt Schockmoment in der Nacht

Trägt man gerade ein Kind in sich, dann beobachtet man jede körperliche Veränderung ganz genau, um im Ernstfall schnell zu reagieren. Genau das ist jetzt einer jungen Frau aus Dänemark passiert. Wie Malin Haraldsen auf Tiktok schildert, ist sie plötzlich in der Nacht aufgewacht und musste mit vollem Entsetzen feststellen, dass ihr Beine mit seltsamen blauen Flecken übersät waren. Als sie ihren Körper schlussendlich genau durchsuchte, waren auch einige Stellen auf ihren Händen blau verfärbt.

Voller Sorge eilte sie schließlich in die Notaufnahme, um abzuklären, ob es ihrem ungeborenen Baby wohl noch gut gehe. Auch die Ärzte standen vor einem Rätsel, da sie sich zuerst nicht erklären konnten, was die Ursache für die blauen Flecken war. Dann fürchteten sie das Schlimmste: Unter Malins Haut könnten sich Blutgerinnsel gebildet haben. Eine Ultraschalluntersuchung an Beinen, Fingern und Bauch sollte für Aufschluss sorgen. Doch dabei fand man nichts Auffälliges.

Keine typischen Symptome

Was das Team im Krankenhaus allerdings stutzig machte: Malin litt unter keinerlei Symptomen, die bei einem Blutgerinnsel normalerweise auftreten. Menschen, die darunter leiden, klagen über starke Schmerzen, Schwere- und Spannungsgefühl sowie Schwellungen. Einzig die verfärbte Haut deutete darauf hin, dass sich ein Gerinnsel gebildet haben könnte. Ganze fünf Stunden lang wartete man also ab, ob die blauen Flecken wieder verschwinden.

Doch das Gegenteil war der Fall. „Meine Beine wurden noch dunkler, im Krankenhaus waren sie noch besorgter, sodass sie mir Blutverdünner gaben“, schreibt die werdende Mutter zu ihrem Video. Was dann passierte, machte alle sprachlos. Durch Zufall stieß Malins behandelnder Arzt auf die Lösung: Als er die Einstichstelle für den Blutverdünner mit einem Alkohol-Pad reinigte, war auch auf dem Tupfer blaue Farbe zu sehen.

Diagnose sorgt für Überraschung

Wie sich schließlich herausstellte, waren keine gesundheitlichen Probleme Grund für die blauen Flecken, sondern eine Jeans. Die Frau bestellte das blaue Kleidungsstück über eine Billig-Seite, wusch sie sogar mehrmals, bevor sie sie zum ersten Mal trug. Und dennoch färbte die Jeans ab und hinterließ kuriose Flecken an Händen und Beinen. „Ich war erleichtert, aber auch so verlegen“, so die Schwangere gegenüber Newsweek. Jeans können vor allem dann abfärben, wenn in der Produktion mangelhafte Techniken oder schlechte Farben verwendet werden.

Das Video von Malin hat mittlerweile bereits mehr als elf Millionen Aufrufe auf Tiktok. Unzählige User:innen fühlen mit der Schwangeren mit und beteuern, dass sie in dieser Situation ebenfalls in Panik geraten wären. „Mit diesem Ende hätte ich nicht gerechnet“, schreibt eine Nutzerin. Eine weitere Userin verrät, dass sie auf der Notfallstation arbeitet und aus Malins Fall gelernt habe: „Ich glaube, wir sollten das in unser Trainingsprogramm aufnehmen“, scherzt sie.

Hier geht’s zum TikTok-Clip!