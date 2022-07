Mit ihrer Rolle als Rue begeistert Zendaya in „Euphoria“ nicht nur ihre Fans, sondern auch die Kritiker. Das zeigt sich jetzt bei der Verkündung der Emmy-Nominierungen einmal mehr. Denn mit nur 25 Jahren schreibt die Schauspielerin Emmy-Geschichte.

Online feiert Zendaya ihren Erfolg!

„Euphoria“: 16 Emmy-Nominierungen für Staffel 2

Auch Monate nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel ist „Euphoria“ immer noch in aller Munde. Denn seien es die ausgefallenen Looks, der großartige Cast oder die bewegenden Geschichten. Die Serie rund um die drogenabhängige Rue lässt einfach niemanden kalt. Das zeigt sich jetzt auch bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen. Denn insgesamt 16 Mal wurde die HBO-Serie nominiert; unter anderem als „herausragende Dramaserie“. Sydney Sweeney, die die Cassie spielt, wurde unter anderem als beste Nebendarstellerin in einem Drama nominiert.

Und für Zendaya gab es eine Nominierung für die beste Hauptdarstellerin. Eine Nominierung, mit der die 25-Jährige jetzt Geschichte schreibt. Denn für Zendaya ist es nicht die erste Emmy-Nominierung in ihrem Leben. Bereits 2020 wurde sie für die Rolle der Rue als beste Hauptdarstellerin nominiert – und gewann. Damit war sie nicht nur die jüngste Schauspielerin, die jemals in dieser Kategorie gewonnen hatte, sondern auch die zweite Schwarze Frau, die jemals den Preis bekam. Und jetzt – zwei Jahre später – ist sie die jüngste Schauspielerin der Geschichte, die zweimal für einen Emmy nominiert wurde.

Aber damit noch nicht genug. Denn Zendaya bricht noch einen zweiten Rekord. Denn „Euphoria“ wurde auch als „herausragende Dramaserie“ nominiert. Und weil Zendaya in der zweiten Staffel als ausführende Produzentin tätig war, betrifft sie diese Kategorie heuer ganz besonders. Denn damit ist sie außerdem die jüngste Frau, die jemals als Produzentin für einen Emmy nominiert wurde.

Zendaya feiert Nominierungen

Online feiert Zendaya jetzt nicht nur den Erfolg der Show und die Nominierungen ihrer Kolleg*innen, sondern zeigt sich auch ziemlich gerührt über die Anerkennung. „Diese Show mit diesem Cast und dieser Crew von unglaublich talentierten Menschen zu machen, von denen ich jeden Tag lernen darf, war ein Highlight meines Lebens“, schreibt sie in einem Instagram-Post. „Ich bin so stolz darauf, an eurer Seite zu arbeiten, und gratuliere euch! Mir fehlen die Worte, um die Liebe und Dankbarkeit auszudrücken, die ich gerade empfinde, ich kann nur von ganzem Herzen Danke sagen! Danke an alle, die sich mit unserer Show verbunden haben, es ist mir eine Ehre, sie mit euch zu teilen.“

Zendaya bedankt sich anschließend bei Serienmacher Sam Levinson, dem Musiker Labrinth, der hinter dem Soundtrack steckt und einigen weiteren Verantwortlichen für die „beste kreative Zusammenarbeit.“ Es sei eine „unglaubliche Anerkennung“, betont die 25-Jährige abschließend.