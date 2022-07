Der Juli bringt eine Mondphase, die für einige Sternzeichen sehr viel verändern kann. Denn der Supermond am 13. Juli bringt positiven Wandel – und einige Überraschungen.

Diese Sternzeichen spüren diesen Vollmond ganz besonders.

Krebs

Für die Krebse bringt der Vollmond im Erdzeichen Steinbock vor allem Veränderungen in Sachen Liebe. Denn mit dem 13. Juli fängt für das emotionale Tierkreiszeichen eine Zeit der Reflexion an. Den Krebsen wird dabei jetzt endlich bewusst, was in den vergangenen Wochen und Monaten schief gelaufen ist und was sie wirklich von einem Partner beziehungsweise einer Partnerin erwarten.

Die perfekten Voraussetzungen also, um sich wieder voller Energie in die Datingwelt zu stürzen. Denn die Reflexion bringt auch ein neues Bewusstsein über die eigenen Qualitäten mit sich. Mit ihrer neugeborenen Motivation und offenen Art ist das neue Liebesabenteuer schon ganz in der Nähe!

Skorpion

Für den Skorpion gibt es nach diesem Vollmond gute und schlechte Nachrichten. Die guten: sie können endlich mit alten Verflossenen und toxischen Beziehungen abschließen. Die schlechten: für dieses finale Abschließen wird es noch ein letztes Mal so richtig krachen. Auf die Skorpione kommt jetzt also eine durchaus anstrengende und intensive Phase zu.

Immer wieder werden die Skorpione auch ein bisschen verzweifeln und hinterfragen, was das ganze Drama in ihrem Leben eigentlich soll. Aber liebe Skorpione, es lohnt sich und am Ende dieser Phase werdet ihr euch befreiter fühlen als je zuvor!

Steinbock

Nachdem der Supermond in ihrem Sternzeichen steht, ist es wohl kaum überraschend, dass die neue Mondphase auch die Steinböcke besonders stark betrifft. Und zwar im positiven Sinne. Denn auf die Steinböcke wartet nach dieser Mondphase eine Zeit des absoluten Glücks.

Der Vollmond schenkt den Steinböcken nämlich einen richtigen Selbstbewusstseins-Schub, der dem Tierkreiszeichen wieder all seine positiven Eigenschaften und Stärken zeigt. Mit einem großartigen Nebeneffekt: die Motivation steigt endlich wieder und die Steinböcke widmen sich jetzt den Projekten, die schon so lange auf der To-Do-Liste stehen.