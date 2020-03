Bisher konnten Corona-Tests nur feststellen, ob man derzeit am Coronavirus erkrankt ist. Nun gibt es aber auch einen Test, der feststellt, ob man jemals infiziert war.

Damit soll die tatsächliche Anzahl der Infizierten ermittelt werden.

Neuer Coronavirus-Test erkennt, ob man jemals infiziert war

Die Forschungsarbeit zum Coronavirus schreitet fast täglich voran. Nun gibt es wieder Neuigkeiten. Denn Wissenschaftler entwickelten jetzt einen Test, mit dem man erkennen kann, ob die Personen jemals mit dem Virus infiziert war. Bislang konnte man nur eine derzeitige Erkrankung feststellen.

Der neue Test kann demnach nachweisen, ob das Immunsystem jemals mit dem Coronavirus in Berührung gekommen ist. Und das ist vor allem für zwei Sachen wesentlich, nämlich für die Nachverfolgung von Infektionsketten und für Prognosen. Forschern an der Icahn School of Medicine in New York entwickelt entwickelten den neuen Test.

Der neue Corona-Test funktioniert ähnlich wie jener, den man bei HIV-Patienten verwendet. Bei beiden handelt es sich um einen sogenannten Antikörper-Test. Denn dabei überprüft man die Blutprobe auf Antikörper von Covid-19. Sind diese vorhanden, war der Patient erkrankt, auch wenn er beispielsweise keine Symptome hatte.

Das Bestimmen, ob jemand jemals infiziert war, mag unwichtig erscheinen, ist jedoch für das Erstellen von Prognosen und das Nachvollziehen von Infektionsketten essenziell. Nur so kann man eine tatsächliche Anzahl von Infizierten ermitteln und dann beispielsweise eine Aussagekräfte Sterberate errechnet werden.