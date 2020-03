Innerhalb von 24 Stunden stieg die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Österreich um 619 Fälle auf insgesamt 6.001 an. Zudem gibt es bereits 42 Todesfälle. (Stand: 26. März, 9 Uhr)

Das bestätigte heute das Gesundheitsministerium.

Coronavirus: Zahl der Todesfälle in Österreich steigt

42 bestätigte Coronavirus-Tote aufgeteilt auf acht Bundesländer gibt es derzeit in Österreich. Das sind zwölf Fälle mehr, als am Vortag. Zudem meldete das Gesundheitsministerium 619 weitere Neuinfektionen. Insgesamt 35.995 Tests habe man bereits durchgeführt, so die aktuellen Zahlen.

Die 42 Todesfälle verteilen sich auf insgesamt acht Bundesländer. Mit elf Verstorbenen verzeichnet derzeit die Steiermark die meisten Fälle. Im Burgenland gab es bislang zwei Tote, in Kärnten ebenfalls zwei, in Niederösterreich sieben, in Oberösterreich drei und in Salzburg einen Fall. Außerdem meldet Tirol vier Todesfälle und Niederösterreich sieben.

Die Statistiken werden auf der Webseite des Gesundheitsministeriums laufend aktualisiert. Dort kann jeder den aktuellen Stand täglich mitverfolgen und sich über die Coronavirus-Infektionen in Österreich informieren.