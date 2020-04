Freunde zu treffen, ist uns aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen derzeit nur über Videokonferenzen möglich. Doch der Spaß kann trotz der Entfernung groß sein. Denn es gibt viele Menschen, die durch ihr Sternzeichen sofort gute Laune verbreiten.

Sie sind bei einem Videocall immer der Mittelpunkt des Geschehens und genießen die Aufmerksamkeit in vollen Zügen.

Mit diesen drei Sternzeichen wird jede Videokonferenz zu einem virtuellen Party-Erlebnis.

Löwe

Der Löwe braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Und gerade jetzt merkt er, wie sehr ihm die Bewunderung seiner Freunde fehlt. Deshalb nutzt er die Videokonferenzen mit seinen Liebsten, um wieder so richtig im Rampenlicht zu stehen. Mit Gesangseinlagen, lustigen Kostümen oder eindrucksvollen Tanzeinlagen versucht er dabei, den Videocall im Handumdrehen zu seiner Bühne zu machen.

Widder

Bei seinen Freunden punktet der Widder vor allem durch seinen Humor. Bei Videokonferenzen versorgt er sein Umfeld aus diesem Grund stets mit frischen Witzen und lustigen Lebensgeschichten. Wer mit dem Sternzeichen beim Videocall konkurrieren möchte, sollte allerdings aufpassen. Denn das Rampenlicht teilt sich der Widder nur sehr ungern.

Zwillinge

Dass Zwillinge bei Videokonferenzen immer im Mittelpunkt stehen, liegt vor allem an ihrer kommunikativen Art. Denn fangen sie erstmal an zu reden, sind sie so leicht auch nicht mehr zu stoppen. Somit wird das virtuelle Get-Together mit Zwillingen schnell mal zum Einzelmonolog. Platz für einen ausgeglichenen Austausch unter Freunden ist beim Videocall mit diesem Sternzeichen nur sehr selten.