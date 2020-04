Die momentane Situation ist eine große Belastung für Beziehungen: Ob man nun zusammenlebt und daher wesentlich mehr Zeit miteinander verbringen muss als zuvor oder man getrennt wohnt und sich nicht mehr sehen kann. Viele Sternzeichen halten diesem zusätzlichen Stress nicht stand.

Sie machen während der Quarantäne mit ihrem Partner Schluss:

Löwe

Die Ausgangsbeschränkungen nehmen dem Löwen das, was ihm am wichtigsten ist: Seine Freiheit und seine Bühne, um im Mittelpunkt zu stehen. Er muss sich nun zum ersten Mal seit langem mit sich selbst auseinandersetzen. Dabei beginnt er auch seine Beziehung zu überdenken und kommt zu dem Schluss, dass sie vielleicht nicht das richtige für ihn ist. Er merkt, dass sein Partner ihn nicht so wertschätzt, wie der Löwe es gerne hätte. Deswegen zieht er kurzerhand einen Schlussstrich.

Skorpion

Der Skorpion ist meist besonders hart im Nehmen. Er übersteht einfach jede Situation, egal wie unüberwindbar sie scheint. Doch die momentanen Ausgangsbeschränkungen setzen im besonders zu. Er ist gezwungen drinnen zu bleiben, statt sich draußen frei zu entfalten. Das macht ihn auch in seiner Beziehung sehr unglücklich, denn sein Partner ist im Moment vielmehr eine Belastung als eine Stütze. Um sich selbst zu schützen, trennt sich der Skorpion deswegen.

Waage

Die Waage nutzt die Zeit in der Quarantäne, um ihr Leben wieder in Balance zu bringen. Denn normalerweise hält sie der Alltagsstress davon ab. Dank der Ausgangsbeschränkungen kann sie nun aber endlich alle Aspekte ihres Alltags näher beleuchten und herausfinden, was ihr wirklich guttut und was nicht. Dabei muss sie feststellen, dass ihre Beziehung kein positiver Teil ihres Lebens ist und deswegen macht sie schweren Herzens mit ihrem Partner Schluss.

Zwillinge

Zwillinge sind sehr sprunghafte Sternzeichen. Während der Ausgangsbeschränkungen passt ihnen vieles nicht und sie versuchen deshalb alles, um ihre Situation anzupassen. Diese Instabilität kann für ihren Partner aber sehr belastend sein und es kommt immer wieder zum Streit. Schließlicht führt die unberechenbare Art des Zwillings auch zur Trennung.