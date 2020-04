Unser soziales Leben spielt sich momentan großteils online ab. Ob über Whatsapp, Facetime oder Videokonferenz-Tools wie Zoom, Google Hangouts oder Skype. Sie ersetzen gerade das Ausgehen mit Freunden, das Meeting mit Kollegen und vielleicht sogar das Treffen mit den Großeltern. Manche Sternzeichen können aber überhaupt nichts mit dem modernen Kommunikations-Werkzeug anfangen.

Diese 5 Sternzeichen können einfach nicht mit Videochats umgehen:

Widder

Eigentlich ist der Widder technologisch immer auf dem neuesten Stand. Er kennt sich zwar gut aus, aber sollte es einmal nicht so laufen, wie er will, kann der sture Widder schon mal schnell die Nerven verlieren. Der Chat lädt zu lange? Das Bild friert für einen kurzen Moment ein? Das ist zu viel für das Sternzeichen und er verlässt prompt den Chat. Außerdem möchte er, dass alles schön geordnet und übersichtlich ist. Findet er nicht auf Anhieb den Button zum Desktop-Teilen, reagiert er gereizt.

Zwillinge

So stark die Zwillinge auch in ihrem Alltag mit der neusten Technologie konfrontiert sind, irgendwie haben sie nie richtig gelernt, damit umzugehen. Sie sind die ersten, denen man sagen muss, dass ihr Mikro ausgeschaltet ist. Außerdem verstehen sie in Gruppen-Videochats nicht, dass es besser ist zu warten bis der eine fertig geredet hat. Sie reden einfach durcheinander und unterbrechen ihre Gesprächspartner, wie auch im echten Leben. Nur blöd das dann keiner in der Konferenz versteht, was irgendwer sagt.

Wassermann

Dem Wassermann ist der Videochat noch nicht so ganz geheuer. Er liebt es, sich mit seinen Freunden persönlich zu treffen. Mit Gesichtern auf einem Bildschirm kann er nicht viel anfangen. Zudem vertippt er sich ab und zu mal gerne und schon teilt er ungewollt mit allen seinen Desktop. Dann muss man dem Sternzeichen erst mühsam erklären, wie es das wieder rückgängig machen kann.

Krebs

Der Krebs ist prinzipiell immer zu spät, ob ich echten leben oder virtuell. Schaltet er sich dann erst 10 Minuten später ins Meeting, stört er erstmal die ganze Runde, indem er sich aufregt, dass er nicht alle sehen kann. Dann stockt auch noch sein Ton und er räumt ganz nebenbei seinen Schreibtisch auf. Dabei schaltet er aber nicht sein Mikro aus und so kann keiner im Chat verstehen, was gesagt wird.

Jungfrau

Der Jungfrau ist schon eine E-Mail zu mühsam. Videochats gehen da schon gar nicht. Sie versucht es zwar und schaltet sich brav zu den Videokonferenzen mit ihren Freunden, gibt aber ganz schnell wieder auf. Es nervt sie, wenn das Mikro einer Person zu leise ist oder das Bild hier und da einfriert. Außerdem ist es ihr nicht geheuer, dass ihre privaten Treffen über eine Webcam stattfinden. Von dieser Technologie lässt sie also lieber die Finger und schaltet die meiste Zeit ihre Kamera aus.