Ein tragischer Fund ereignete sich in einem Nachtclub in der südafrikanischen Stad East London. Berichten zufolge wurden dort zahlreiche tote Teenager entdeckt. Auf Fotos, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, dass die Opfer ohne Anzeichen von Verletzungen auf der Tanzfläche, auf Stühlen und Sofas liegen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Es wurde bereits eine forensische Untersuchung eingeleitet.

„Leichen auf Tischen, Stühlen und Boden“

Als die Behörden am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Nachtclub in der südafrikanischen Stadt East London betreten, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Wie die Lokalzeitung Dispatch Live berichtete, liegen die Leichen 17 Jugendlicher „auf Tischen, Stühlen und auf dem Boden, ohne offensichtliche Anzeichen von Verletzungen“. Die inzwischen 21 bestätigten Toten sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Darunter 9 Mädchen und 12 Jungen. 17 Jugendliche konnten aus dem Nachtclub nur noch tot geborgen werden. Drei weitere starben in örtlichen Kliniken, ein weiterer Teenager auf dem Weg in ein Krankenhaus. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

„Sie starben, als sie tanzten“, zitiert die Washington Post Polizeiminister Bheki Cele. „Sie tanzten, fielen und starben. Buchstäblich.“ Über die Ursache der Tragödie wird immer noch spekuliert. Zunächst wurde eine Massenpanik aufgrund von Überfüllung in Erwägung gezogen. Diese konnte aufgrund der fehlenden äußerlichen Verletzungen aber ausgeschlossen werden. Auch ein mögliches Gasleck soll nicht der Grund sein. Nach Angaben der Polizeisprecherin Col. Athlenda Mathe seien Untersuchungen am Laufen. Bisher konnte aber noch keine Todesursache festgestellt werden.

Woran die Teenager starben, ist weiterhin unklar

Die Polizei geht derzeit von einer möglichen Vergiftung der Teenager aus. Es wurden bereits forensische Proben der Opfer an ein toxikologisches Labor geschickt, um zu untersuchen, ob die Jugendlichen eine giftige Substanz durch Alkohol oder durch Wasserpfeifen, die auf der Party geraucht wurden, aufgenommen haben könnten. Offenbar fand die Feier anlässlich der Schulabschlussprüfungen, dem Geburtstag eines lokalen DJs und zu den Lockerungen der COVID-19-Beschränkungen in Südafrika statt.

Der örtliche Polizeiminister Cele zeigte sich sichtlich schockiert und hatte mit Tränen zu kämpfen, als er vor der Leichenhalle mit Reportern sprach. „Der Anblick dieser schlafenden Körper … wenn man ihre Gesichter betrachtet, merkt man, dass man es mit Kindern, Kindern, Kindern zu tun hat“, sagte Cele. „Sie haben die Geschichte gehört, dass sie jung sind, aber wenn Sie sie sehen, erkennen Sie, dass es eine Katastrophe ist. Einundzwanzig von ihnen. Zu viel“.

Neue Debatte um Alkoholkonsum in Südafrikas Nachtclubs entbrannt

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, der anlässlich des G-7-Gipfels in Deutschland ist, sprach den Familien der Opfer in einer Erklärung vom Montag sein Beileid aus. Er zeigte sich aber auch besorgt, warum „solche jungen Menschen an einem Ort versammelt waren, der oberflächlich betrachtet für Personen unter 18 Jahren verboten sein sollte.“

In Südafrika ist es Personen unter 18 Jahren untersagt, Alkohol zu konsumieren oder zu kaufen. Dem Nachtclub droht nun eine strafrechtliche Anklage. In den ärmeren Vierteln Südafrikas stehen zahlreiche Bars und Nachtclubs immer wieder in der Kritik, sich nicht an die Alkoholgesetze zu halten. Der tragische Vorfall hat der Debatte jetzt wieder einen neuen Anstoß gegeben. Für die 21 Jugendlichen kommt diese leider zu spät.