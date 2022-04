Mit nur 24 Jahren verstarb der US-Rapper Goonew vor wenigen Wochen an einer Schussverletzung. Jetzt wählten seine Angehörigen einen vermeintlich sehr ungewöhnlichen Weg zur Trauerbewältigung. In einem Video, das derzeit viral geht, sieht man die mutmaßliche Leiche des Rappers in einem Nachtclub ausgestellt.

Allerdings ist noch nicht ganz klar ob es sich bei dem Video um ein Fake handelt. So oder so – die Bilder sind jedenfalls nichts für schwache Nerven.

Rapper Goonews Leichnam angeblich in Nachtclub aufgestellt

Der Rapper Goonew – auch bekannt als Big Whizzle – wurde vor wenigen Wochen im US-Bundesstaat Maryland erschossen. Und das im Alter von nur 24 Jahren. Seine Ängehörigen haben sich nun offenbar für eine sehr spezielle Form der Abschiednahme entschieden.

In einem Video, das derzeit im Netz kursiert, steht Goonew in einem Nachtclub auf der Bühne. Entweder es handelt sich dabei um eine täuschend echte Nachbildung des Rappers oder aber seine präparierte Leiche war tatsächlich vor Ort.

this is hands down the strangest funeral that’s ever been processed pic.twitter.com/NzRZmVezZy — freeband gang mike (@YouSipFakePar) April 4, 2022

Wachsfigur oder echte Leiche?

In dem Nachclub steht der vermeintliche leblose Körper des Rappers in einem Hoodie und einer Krone auf dem Kopf ausgestellt. Dabei soll es sich um eine Trauerfeier handeln – die von seiner Familie organisiert wurde, um sich gebührend von ihm zu verabschieden.

Ein Bild, das aktuell für ordentlich Gesprächsstoff im Netz sorgt und die Meinungen stark spaltet. „Das ist doch krank! Ist das überhaupt legal?„, fragt sich ein User unter dem Video auf Twitter. Ein anderer schreibt: „Das ist die eigenartigste Trauerfeier, die ich je gesehen habe“.

Andere wiederum glauben nicht an die Echtheit des Videos und glauben, dass es sich um eine Wachsfigur á la Madame Taussauds handelt. „Man sieht doch, dass das keine echte Leiche ist.“, meint ein Nutzer. Ein vermeintlicher Besucher des Clubs sagt jedoch: „Nein, das ist ganz sicher keine Wachsfigur, mein Bruder ging wie ein Gangsta von uns.“

Leichen-Inszenierung in manchen Kreisen durchaus gängig

Die Einbalsamieren eines Leichnams lässt uns unwillkürlich an den Ägyptischen Totenkult denken. Doch so befremdlich die Inszenierung des Toten auch wirken mag, in einigen Kreisen ist dies gar nicht mal so unüblich. So ermöglicht die Einbalsamierung der Verstorbenen für die Hinterbliebenen eine besondere Form der Verabschiedung und Trauerbewältigung.

Die Mutter von Goonew sprach nach dem Tod ihres Sohnes mit einem lokalen TV-Sender und schilderte, welche Ziele der Rapper verfolgte: „Alles, was er wollte, war zu versuchen, seine Familie aus der Hood zu holen. Er hatte ein Herz, das größer war als sein Körper, als sie ihn nahmen, nahmen sie mich mit.“

Goonew war im Rap-Business für seinen besonderen Sprachstil bekannt. Zu diesem zählte unter anderem das Flüstern in seinen Songs. Im Jahr 2018 feierte er gemeinsam mit Lil Yachty und Lil Dude seinen größten Hit „Homicide Boat“.