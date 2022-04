Weil Cardi B trotz Nominierung nicht bei den Grammys war, musste sie von ihren Fans einiges an Kritik einstecken. Doch die Rapperin ließ das nicht einfach auf sich sitzen und rastete online aus. Sie lieferte sich ein beleidigendes und schockierendes Wortgefecht mit ihren Anhängern in den Kommentarspalten ihrer Social-Media-Accounts. Danach löschte sie zunächst ihr Twitter-Profil.

In einem anschließenden Instagram-Live erklärte sie ihre Entscheidung zur Löschung nochmals und deaktivierte dann auch ihren Insta-Kanal.

Am Sonntagabend löschte Cardi B überraschend ihren Twitter- und Instagram-Account. Kurz zuvor hatte sie sich laut Berichten der New York Post auf eine hitzige Debatte mit verärgerten Fans eingelassen. Sie warfen ihr vor, dass sie trotz ihrer Grammy-Nominierung nicht bei der Preisverleihung anwesend war. Die Rapperin war sichtlich genervt von den Vorwürfen ihrer Fans, die behaupteten, die „Up“-Interpretin würde sie nicht ernst nehmen. Der 29-jährige Star erklärte zunächst, dass sie nicht teilnahm, weil sie keinen neuen Song zum Performen und noch kein neues Album habe.

Damit gaben sich ihre Anhänger aber nicht zufrieden. „Ich wette, dein Sohn würde es nicht gut finden, wenn du auf dem Sofa sitzen würdest, während du uns Fans verarschst und nie Musik herausbringst„, antwortete einer ihrer verärgerten Fans. Nachdem die Beschimpfungen gegen sie nicht aufhörten, gab es für die Musikerin schließlich kein Halten mehr und sie verlor die Beherrschung.

Sie forderte ihre Fans in ihrer Wut unter anderem dazu auf, „Säure zu trinken“ und „Penisse zu lutschen“, weshalb den Konflikt nur noch mehr eskalierte. Es soll laut New York Post sogar um ihre Kinder gegangen sein, die laut einem wütenden Fan an Autismus leiden würden. Cardi B soll dem User daraufhin geantwortet haben, dass doch seine eigenen Kinder an der Krankheit leiden würden. Im Zuge dieser fragwürdigen Aussagen sollen weitere Beteiligte die Respektlosigkeit der 29-Jährigen gegenüber der Autismus-Gemeinschaft kritisiert und eine Entschuldigung gefordert haben. „Es ist nichts falsch an dieser Störung. Ich habe Freunde, die Kinder haben, die autistisch sind. Aber mein Kind hat das nicht“, soll sich die 29-Jährige laut New York Post daraufhin verteidigt haben.

its clear cardi is the problem, she’s even problematic with her own fans..i mean their your fans why are you mad that they asking for the album?😂😂…she scared its gonna flop thats why😂 pic.twitter.com/hIwd3jC2Ux