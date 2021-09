Auf Instagram teilt Cardi B. ein erstes Foto von ihrem zweiten Kind. Ehemann Offset war auch im Krankenhaus dabei.

In dem Post verrät sie auch das Geschlecht des zweiten Kindes.

Baby am 4. September geboren

Stilecht in eine Louis Vuitton Decke gehüllt präsentiert US-Rapperin Cardi B. ihr Neugeborenes. In der Beschreibung verrät sie, dass das Kind am 4. September geboren wurde. Die dazugehörige Emojireihe – ein blaues Herz, ein Dinosaurier und ein Teddybär – sowie die blaue Babydecke lassen viele vermuten, dass es ein Junge ist.

In einem Statement gegenüber dem People Magazin bestätigt Cardi schließlich die Gerüchte. “Wir sind voller Freude, endlich unseren Sohn kennenzulernen! Familie und Freunde haben ihn sehr liebevoll aufgenommen und wir können es gar nicht abwarten, ihn seiner Schwester vorzustellen.”

Cardi B. verkündet Schwangerschaft bei BET-Awards

Gemeinsam mit dem Rapper Offset ist es bereits Cardis zweites Kind, die gemeinsame Tochter Kulture kam im Juli 2018 zur Welt . Offset ist außerdem Vater von der sechsjährigen Kalea und den Söhnen Kody, 6, und Jordan, 11.

Die zweite Schwangerschaft gab die Rapperin übrigens erst im Juni bekannt. Und zwar bei einem Auftritt mit Ehemann Offset und dessen Hip-Hop Gruppe Migos bei den BET-Awards. Während der Performance zu “Type Shit” zeigte sie ihren Babybauch in einem transparenten Glitzer-Bodysuit.