Was gibt es Schöneres, als mit den Besties zu Hause gemütlich zusammenzusitzen und nach Lust und Laune zu quatschen? Richtig, gar nichts! 😍 Damit dies aber in Zukunft auch zum richtigen Highlight wird, haben wir fünf coole Motto-Ideen für euch, mit denen aus einem einfachen „Klatsch & Tratsch“-Abend ein richtiges Event wird! We looove it. ❤

1. SPA-Night

Yaaas! Wir lieben Wellnessen und umso lieber machen wir das mit unseren Girls. Also verabreden wir uns ab sofort mit unseren Mädels zu einem entspannten SPA-Abend. Gesichtsmasken, fancy Augenpads und leckere Drinks stehen hier ganz groß auf der Einkaufsliste! Pro Tipp: Als Gastgeberin kannst du deinen Mädels kuschelige Socken zur Begrüßung schenken! Der Dresscode ist nämlich ganz klar – kuschelig und bequem! 🧦

via GIPHY

2. Caribbean Dinner-Party

Määääh, der Winter ist lang – die Lust auf Sommer, Sonne, erfrischende Drinks und eine gute Zeit mit deinen Girls steigt ins Unermessliche. Mit BACARDÍ hast du jetzt die Möglichkeit, all diese Begierden in Form einer karibischen Dinnerparty nachhause zu holen. Was auf keinen Fall fehlen darf? Die richtigen Drinks! Mit BACARDÍ Razz – einer fein abgestimmten Kombination aus klassischem weißen Rum und süß-herben Himbeeraromen – überrascht du deine Freunde mit erfrischenden Cocktails.

Dir fehlt aber noch die richtige Inspiration? Kein Problem! Im BACARDÍ-Guide findest du alles, was auf deinem Tisch auf keinen Fall fehlen darf. Damit sich deine Gäste wie unter der karibischen Sonne fühlen, dekoriere dein Zuhause mit frischen Blumen und Zitrusfrüchten, hol dir bunte Lampions und eine farbenfrohe Tischdecke. Womit das Feeling richtig hoch kommt? Mit der BACARDÍ Sound of Rum-Playlist. Lust auf eine karibische Dinnerparty bekommen? Gewinne jetzt ein Package mit BACARDÍ Razz, Sprite, dem BACARDÍ-Guide sowie einigen Einladungskarten für deine Liebsten. Außerdem dabei? Deko, damit du deine Mädels für einen Abend in die Karibik entführen kannst. 🌴

Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahren möglich.

3. Hollywood-Feeling

Du und deine BFFs wollen sich einmal so wie richtige Stars fühlen? Dann organisiert eine rauschende Hollywood-Nacht, bei der ihr euch richtig schick machen könnt! Glanz und Glamour sind nämlich die Zutaten, um dieses Motto perfekt umzusetzen. Deine Gäste können entweder als Filmfigur auf deiner Feier erscheinen oder sich einfach richtig herausputzen. Ein roter Teppich, bereitgelegte Instant-Kameras und eine Foto-Box mit funkelnden Accessoires sorgen für Partystimmung. Der rote Teppich kann schon ausgerollt werden und looos geht’s! ✨

via GIPHY

4. „Dress as your type“-Party

Wem dieser Trend noch nicht untergekommen ist, der werfe den ersten Stein… Denn spätestens seit dem Hype rund um Tiktok wollten wir doch schon zumindest alle mal mit unseren Mädels eine „Dress as your Type“-Night veranstalten! Genauer gesagt geht es hier um den Typ Crush, den wir immer und immer wieder haben. Also los geht’s: Die Kreativste unter euch gewinnt den Abend und zwischen Milch-Bubi, Fitness-Freak oder Bad Boy gibt es bestimmt jede Menge für euch zu lachen! 😂 Nicht vergessen: Frische Snacks und leckere Getränke dürfen auch hier auf keinen Fall fehlen!

via GIPHY

5. Keine-Handys-Party

Halt, stopp! Bleiben wir mal alle ruhig. Bevor du nun aufhörst zu lesen, lass uns zuerst einmal erklären, was die Idee dahinter ist: Jede gibt an der Haustür ihr Handy ab. Alle Handys werden für den Abend weggesperrt. Deine Mädels werden für die ersten 30 Minuten schwitzen, aber plötzlich wird das Reden und Trinken so richtig losgehen! Menschliche Interaktion. Komisches Zeug. Umso cooler, wenn ihr euch aber komplett auf euch konzentrieren könnt! 🤭❤

via GIPHY