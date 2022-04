Was für eine Überraschung! Kourtney Kardashian und Travis Barker haben sich nach der Grammy-Verleihung in Las Vegas heimlich das Ja-Wort gegeben.

Ein Elvis-Double soll die Turteltauben getraut haben.

Kourtney Kardashian und Travis Barker: Heimliche Hochzeit in Vegas

Na ja, wenn man schon mal in Las Vegas ist, warum dann nicht gleich heiraten? Das dürften sich wohl auch Kourtney Kardashian und Travis Barker gedacht haben. Die beiden sollen nun tatsächlich heimlich in einer Kapelle geheiratet haben. Und zwar in ganz kleinem Kreise.

Wie unter anderem TMZ berichtet, hat die Reality-TV-Darstellerin dem Blink 182-Drummer nur wenige Stunden nach der Grammy-Verleihung 4. April 2022 tatsächlich spontan das Ja-Wort gegeben. Getraut haben soll die Lovebirds übrigens ein Elvis-Imitator – natürlich, wie könnte es in Vegas auch anders sein!

Kapellenbesitzer bestätigt Trauung

Weitere Details von der Hochzeit soll nun bereits der Kapellenbesitzer ausgeplaudert haben. Gegenüber People verriet Marty Frierson, der Besitzer der One Love Wedding Chapel, dass ein Paar nach der Grammy-Verleihung um etwa 1:45 Uhr nachts seine Kapelle besucht und einen Elvis Presley als Trauredner verlangt hatte. „Ich rief fünf Minuten später zurück und sagte, ich habe einen Elvis, und da waren sie“, meinte der Kapellenbesitzer. Nur 30 Minuten habe die ganze Zeremonie gedauert. „Sie kamen, heirateten, warfen den Brautstrauß in die Einfahrt und feierten zu Elvis“, so Frierson.

Außerdem erzählte ein weiterer Insider gegenüber Us Weekly: „Sie hatten so eine tolle Nacht und dachten, es wäre bestimmt lustig.“ Es sei eine sehr spontane Entscheidung gewesen, daher sollen auch ihre Liebsten erst kurz vor der Trauung davon erfahren haben. „Sie werden noch eine größere Feier haben mit ihren Engsten, aber es war eine besondere Nacht, nur die beiden“.

Leider gibts es von dem Spektakel noch keine Fotos oder Videos. Aber so wie wir die Kardashians kennen, dürften erste Eindrücke bestimmt bald folgen.

Erste Ehe für Kourtney

Kourtney Kardashian und der Musiker sind seit Anfang 2020 ein Paar. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Blink 182-Drummer dann ganz romantisch am Strand um die Hand der Reality-TV-Queen angehalten.

Für Kourtney ist es tatsächlich die erste Ehe. Aus ihrer Beziehung mit Scott Disick, die von 2006 bis 2015 hielt, hat sie die Kinder Mason, Penelope und Reign. Travis Barker hingegen war bereits zweimal verheiratet.