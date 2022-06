Oft sagt man, dass man im Sommer die Leichtigkeit und Freiheit findet, etwas zu tun, wovon man schon lange träumt. Doch das trifft wohl nicht auf alle zu. Denn das ein oder andere Sternzeichen kann damit gar nichts anfangen.

Daher werden die kommenden Monate auch nicht besonders leicht.

Stier

Während so ziemlich jeder im Umfeld des Stieres unendlich viel Spaß zu haben scheint, betrachtet er den Moment eher nüchtern. Denn die Welt dreht sich weiter, auch wenn es draußen 30 Grad warm ist und man sich beim Baden vergnügt. Die Probleme dieser Welt – sowie seine eigenen – nimmt das Sternzeichen häufig so sehr mit, dass es einfach nicht locker lassen und genießen kann. Und weil der Stier dazu neigt, alles zu zerdenken, könnte er einige Chancen auf das echte Glück verpassen.

Waage

Waagen mögen es gerne ausgeglichen und sind kein Fan von Extremen. Daher ist der Sommer – vor allem der Hochsommer – eine absolute Katastrophe. Das Sternzeichen fühlt sich einfach nicht wie sich selbst, steht fast ein bisschen neben sich und sollte in dieser Zeit definitiv keine wichtigen Entscheidungen treffen. Außerdem reagiert die Waage oft genervt, auch wenn sie es gar nicht so meint. Das wiederum sendet möglicherweise falsche Signale und das Sternzeichen ist mit dem einen oder anderen Konflikt konfrontiert.

Steinbock

Eines steht fest: Der Steinbock fühlt sich bei Hitze nicht sonderlich wohl. Daher kann er mit dem Sommer auch absolut nichts anfangen. Während die meisten in der Sonne brutzeln und die hohen Temperaturen feiern, möchte sich dieses Tierkreiszeichen am liebsten zuhause in einem kühlen Raum einigeln, Serien schauen und warten, bis alles vorbei ist. Wie ein Winterschlaf, nur umgekehrt. Doch da der Steinbock mit dieser Ansicht wohl ziemlich alleine dastehen wird, könnten die nächsten Monate nicht gerade einfach werden.