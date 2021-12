Die Erniedrigungen gegenüber Khloé Kardashian scheinen einfach kein Ende zu nehmen. Erst kürzlich kam ans Licht, dass ihr Ex und der Vater ihrer Tochter, seine Fitnesstrainerin geschwängert haben soll. Jetzt hat Tristan Thompson gestanden, dass die Affäre sogar monatelang dauerte.

Die Fitnesstrainerin des Basketballstars hat in der Zwischenzeit einen Sohn auf die Welt gebracht.

Fitnesstrainerin klagt gegen Thompson

Wie viel Demütigung kann ein Mensch nur ertragen? Das Leben von Khloé Kardashian wird gerade ganz schön auf die Probe gestellt. Denn wie jetzt bekannt geworden ist, trieb es ihr Ex-Verlobter und der Vater ihrer Tochter True, Tristan Thompson, ganz schön wild hinter dem Rücken des It-Girls. Die Folge: Er soll ein weiteres Kind gezeugt haben. Seine ehemalige Fitnesstrainerin aus Texas klagt den Basketballstar jetzt auf Vaterschaft, wie die Daily Mail schreibt. Denn sie hat Anfang Dezember einen Sohn zur Welt gebracht, der angeblich von Thompson ist. Jetzt möchte sie Unterhalt von dem Sportler.

Das Baby soll in der Nacht vom 13. März 2021 in einem Hotel in Houston gezeugt worden sein – an dem Tag feierte Thompson seinen 30. Geburtstag. Besonders bitter: Zu diesem Zeitpunkt war er noch mit Khloé Kardashian zusammen. In Gerichtsdokumenten, die der Daily Mail vorliegen, soll der 30-Jährige eine Vaterschaft anzweifeln. Er bestätigt jedoch, nach einer Party Sex in einem Hotelzimmer mit der Klägerin gehabt zu haben. In dem Schreiben steht, dass die Fitnesstrainerin ihn zu seinem Hotel gefahren und ihm eine „besondere Geburtstagsüberraschung“ versprochen habe.

Tristan Thompson gesteht Affäre

Zunächst habe der Profisportler behauptet, dass er in jener Nacht zum ersten und einzigen Mal mit der Trainerin Geschlechtsverkehr hatte. Doch die Anwälte der Klägerin beharrten darauf, dass die Affäre mindestens drei Monate lang gedauert hätte. Thompson soll laut Daily Mail unter dem Usernamen „blkjesus00“ via Snapchat mit der Trainerin kommuniziert und sich mehrmals zum Sex verabredet haben.

„Von Dezember 2020 bis März 2021 haben wir uns auf dieser Basis getroffen“, gibt Tristan Thompson in dem gerichtlichen Schreiben zu. Dann gesteht er sogar: „Ich bin mir sicher, sollte das Kind tatsächlich von mir sein, dass das einzige Datum der Empfängnis der 13. März 2021 sein kann, weil es mein Geburtstag war.“ Das wäre dann bereits das dritte Kind des Sportlers. Denn neben der Tochter mit Khloé Kardashian hat er bereits einen vierjährigen Sohn mit dem Model Jordan Craig.

Öffentliche Demütigung

Während der Basketballer sein Leben also in vollen Zügen zu genießen scheint und dabei wohl auch keinerlei Rücksicht auf Verluste nimmt, ist seine Ex Khloé gezwungen, in aller Öffentlichkeit mit seinen Affären fertig zu werden. Denn Thompson soll sie während ihrer mehrjährigen Beziehung gleich mehrmals betrogen haben.

Doch ein besonders harter Schlag für Khloé war wohl die angebliche Affäre von Thompson mit Jordyn Woods. Die 24-Jährige war eine enge Freundin der Familie und hat sehr viel Zeit mit den Kardashians verbracht. Damals ist sie dem Basketballer wohl auch sehr nahe gekommen.